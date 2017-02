Sorpresa en el equipo de Patxi López por la reunión entre Simancas y Pedro Sánchez

El ex presidente de la gestora del PSOE de Madrid se reunió el pasado martes, tal y como informó El Plural, con Pedro Sánchez. Un encuentro que ha levantado todo tipo de especulaciones y que ha provocado que se hablara, incluso, de un pacto entre las dos candidaturas o de una “absorción” de los “sanchistas” sobre los “patxistas”.

Pues bien. Según explican a El Confidencial Digital desde el equipo de Patxi López, el encuentro de Simancas con el último secretario general socialista no fue, en absoluto, una reunión para buscar una alianza con Sánchez. Entre otras cosas, añaden, porque el propio Simancas actuó por su cuenta, sin seguir instrucciones del ex lehendakari.

En ese sentido, colaboradores muy próximos a López aseguran que no fueron informado de las gestiones de Simancas para verse con Sánchez y que, por tanto, debe considerarse ese encuentro como una decisión personal del diputado madrileño.

El propio Simancas, que ha confirmado a través de Twitter su reunión con Sánchez, ha explicado a ECD que su conversación con el ex secretario general fue “normal” y “entre compañeros de federación”, pero que no hubo “negociación”.

No obstante, preguntado por si había actuado de espaldas a López, Simancas ha declarado a este periódico que “trabajo con muchos compañeros más para que Patxi sea secretario general”.

Un “superviviente” en el PSOE

En cuanto a la otra parte, la de Pedro Sánchez, miembros de su equipo confirman a este diario el encuentro, aunque no han querido dar más detalles del mismo.

Ex colaboradores del que fuera secretario general del PSOE hasta octubre añaden, sin embargo, que no es de extrañar la actitud de Rafael Simancas porque “es un superviviente dentro del PSOE y no quiere acabar mal con nadie”.

En ese sentido, explican que el madrileño “ya estaba con Zapatero, siguió con Rubalcaba y con Pedro llegó a dirigir la gestora en Madrid. Siempre ha logrado estar puestos de importancia orgánica dentro del partido”.

Ahora, concluyen, “está con Patxi, pero no quiere cerrarse ninguna puerta de cara al futuro”.