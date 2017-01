Susana Díaz maneja un dossier sobre Borrell para dejarle en evidencia si entra en campaña

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes socialistas próximas a la líder andaluza, Díaz maneja una recopilación de datos que pertenecen, fundamentalmente, a información interna del consejo de administración de Abengoa. Desvelan actuaciones no conocidas hasta ahora de Borrell durante su paso por la compañía.

El ex ministro fue consejero de la multinacional desde julio de 2009 hasta el pasado mes de noviembre. En el entorno de la presidenta de la Junta aseguran disponer de “información comprometedora” tras haber formado parte de tres comisiones clave en la caída de Abengoa: las de nombramientos y retribuciones, la de estrategia y tecnología y la de auditoría.

Concluyen que participó, por tanto, en la “gestión de los grandes pelotazos que dieron los responsables de Abengoa mientras el grupo se hundía”. De hecho, fue imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional hace dos meses por “falseamiento de cuentas”.

Josep Borrell, como miembro de la comisión de auditoría, también era responsable la vigilancia de las cuentas y los criterios contables de Abengoa, los mismos que llevaron a la empresa a declarar en junio de 2015 que disponía de 3.100 millones de euros en caja. Cinco meses después resultó que carecía de liquidez y comenzaron a aflorar las deudas.

“Hay actuaciones de Borrell en Abengoa que, de conocerse, le dejarían en mal lugar ante los militantes del PSOE”, explican desde Sevilla. Díaz maneja esta información gracias al intercambio que ha mantenido con consejeros del grupo de su máxima confianza que compartieron también mesa del máximo órgano de gestión con el ex ministro.

No olvida la “Operación Borrell” para apartarle...

En su entorno recuerdan que la presidenta de la Junta no olvida que, apenas dos semanas después del Comité Federal que provocó la caída de Pedro Sánchez y la creación de una gestora, se activó, dentro del partido, lo que se bautizó como la “Operación Borrell” para frenar a Susana Díaz.

El movimiento, del que informó en exclusiva ECD, se confirmó apenas unos días después, cuando el ex ministro exigió en Ferraz la convocatoria urgente de un congreso extraordinario y después acudió a La Sexta para anunciar que estaba pensando presentarse a la secretaría general del PSOE.

… y que se ha retirado pero se mantiene contra ella

Borrell ha llegado a contar con el respaldo de alcaldes, líderes locales y provinciales del PSOE, y de gran parte de la militancia. Pero el ex ministro ha decidido dar un paso atrás en la carrera por la secretaría general del partido. El ex ministro cree que ya no puede aspirar a ese cargo, pero tiene claro que apoyará a cualquiera que se presente contra Susana Díaz.

Ese paso atrás, explican en su entorno, no implica que Borrell no vaya a tomar partido en la batalla que se avecina por la dirección del PSOE.

En ese sentido, las fuentes consultadas aseguran que el catalán se mantiene “totalmente contra Susana Díaz” y que hará todo lo posible para que la andaluza no se convierta en la próxima secretaria general del partido.

No se descarta, por tanto, que Borrell apoye públicamente a Pedro Sánchez en próximas fechas, aunque algunos de sus más íntimos prefieren que el catalán defienda públicamente una tercera vía para liderar el partido. Susana Díaz está preparada para “ponerle la cara colorada” si se decide a entrar de lleno en campaña.