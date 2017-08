Susana Díaz da por ganados cinco de los ocho congresos provinciales del PSOE andaluz

Según explican a El Confidencial Digital dirigentes del PSOE andaluz, Díaz adelantó el calendario orgánico previsto en su federación para, en primer lugar, evitar que Sánchez presentara un candidato contra ella misma y, después, para impulsar desde finales de junio a sus propios afines de cara a los congresos que el partido celebrará en otoño en las ocho provincias de la región.

La presidenta de la Junta sabía que el secretario general, después de reconquistar Ferraz, se había marcado como objetivo ganar cota de poder en Andalucía, logrando la dirección de algunas secretarías provinciales. Y, por ese motivo, se ha movilizado para “blindar” el mayor número de ejecutivas posibles.

Entre otras medidas, las fuentes consultadas destacan la decisión de mantener la exigencia del 20% de avales de militantes para poder ser candidato, algo que provocó el primer gran enfrentamiento con la nueva dirección federal. Díaz, no obstante, logró conservar ese requisito, que allanaba el camino a los actuales cargos orgánicos y se los dificultaba a los afines a Sánchez.

Las cinco provincias en las que gana...

Así las cosas, Susana Díaz ya da por ganados, a estas alturas y a falta de conocer el calendario orgánico que se decidirá la semana que viene, cinco de los ocho congresos provinciales en Andalucía. La presidenta de la Junta está segura de la victoria en los siguientes territorios:

--Sevilla. La actual secretaria provincial del PSOE de Sevilla y mano derecha de Susana Díaz,Verónica Pérez, no tendrá problemas para revalidar el cargo el próximo otoño. Las plataformas sanchistas han impulsado a la líder de la agrupación de Miraflores, Eva Patricia Bueno, que tendrá que esforzarse para lograr el mínimo de avales exigible.

--Málaga. En esta provincia, en la que no repetirá Miguel Ángel Heredia, la división existente entre los sanchistas está siendo clave. En un primer momento, el elegido por los afines al secretario general era Ignacio López, pero el joven dirigente, que es miembro de la ejecutiva federal, decidió dar un paso atrás. Finalmente, será Rafael Fuentes, ex portavoz del Ayuntamiento de la ciudad, el que se enfrente al susanista José Luis Ruiz Espejo, delegado de la Junta y claro favorito; y a Soraya García, alcaldesa de Benaoján y tachada de “candidata de paja” impulsada por la propia Díaz para “dividir el voto”.

--Jaén. Susana Díaz apuesta por la continuidad de Francisco Reyes, actual presidente de la Diputación de Jaén y secretario provincial del PSOE, que se enfrentará a dos candidatos de base, y los dos con la etiqueta de “sanchistas”. Valeriano Bermúdez cuenta con el respaldo de colaboradores directos del secretario general, que acusan al tercero en discordia, Félix Manzanedo, de querer lograr avales utilizando la imagen de Sánchez.

--Córdoba. Juan Pablo Durán, actual secretario provincial y próximo a Susana Díaz, no se presentará a la reelección, pero ha impulsado a su número dos, Antonio Ruiz, como candidato. La aspirante sanchista, Teba Roldán viene de las plataformas de apoyo al ahora secretario general durante durante las primarias y es poco conocida a nivel orgánico.

--Granada. A falta de confirmación oficial, Teresa Jiménez no tiene prensado repetir como secretaria provincial y ese cargo se lo disputan tres aspirantes. El favorito es José María Estrena, presidente de la Diputación . El alcalde de Macarena, Noel López, declarado susanista, podía integrarse en la ejecutiva, mientras que José María Rueda, líder del PSOE en la ciudad y afín a Sánchez, apenas tiene opciones.

… y las tres en las que puede perder

Las previsibles victorias de los afines a Susana Díaz en las cinco provincias citadas no impedirá, sin embargo, que Pedro Sánchez gane poder territorial en Andalucía, una de las principales preocupaciones de la presidenta de la Junta. Así, el secretario general puede tener a líderes próximos a él en:

--Cádiz. José María Román, alcalde de Chiclana y más cercano a Sánchez que a Díaz, es el claro favorito para imponerse en el congreso. En dicho proceso podría enfrentarse a un candidato sanchista salido de la militancia, Ricardo Carpintero, y a la susanista Irene García, que optaría a la reelección viendo mermadas sus posibilidades.

--Huelva. El secretario general del PSOE de Aljaraque, José Martín, cuenta con opciones serias de imponerse al actual secretario provincial Ignacio Caraballo, que opta a la reelección. El apoyo de éste último a Díaz, y su sintonía con Mario Jiménez, han movilizado a los sanchistas a favor de Martín.

--Almería. El ex diputado nacional y ex candidato a la alcaldía de Huercal-Overa, Antonio López Olmo, cuenta con el respaldo de los afines a Pedro Sánchez para desbancar al actual secretario general, José Luis Sánchez Teruel. El voto, no obstante, podría dividirse si se confirma una tercera candidatura: la del portavoz del partido en el Ayuntamiento de Almería Juan Carlos Pérez Navas.