La prensa británica ironiza sobre las “colonias de España” en África

Se esperaba que durante el viaje de Estado al Reino Unido el rey Felipe mencionara el contencioso que más separa a su país anfitrión y a España: la soberanía sobre el Peñón de Gibraltar. Como respuesta, algunos diputados de la Cámara de los Comunes especialmente defensores de las colonias como Gibraltar amenazaron con responder con un desaire al rey de España, como levantarse en medio de su discurso y marcharse.

No hubo tal desaire, pero el gobierno de Theresa May dejó claro de inmediato que no piensa discutir con España ningún cambio en la soberanía del Reino Unido sobre el peñón. Y algunos periódicos británicos reaccionaron con enfado a esta referencia de Felipe VI.

La respuesta ha ido más allá de criticar las palabras del rey de España. Por ejemplo, el conservador Daily Mail, cuatro días después del discurso de don Felipe en Westminster, publicó un reportaje en el que se fija en “los enclaves de España” en Marruecos: el caso que los británicos comparan con Gibraltar para tratar de desinflar las exigencias españolas sobre el peñón situado en la punta sur de la provincia de Cádiz.

“Restos del imperio español”

“Una de las fronteras terrestres más cortas del mundo”: así, y con “unas docenas de metros de plástico”, define con ironía el Daily Mail la situación del Peñón de Vélez de la Gomera, una de las plazas de soberanía española en la costa de Marruecos.

Este periódico británico publicó un reportaje de la Agencia France Press que recoge sobre todo las quejas de los marroquíes de la zona contra la presencia española en contra de este islote rocoso unido al continente africano por un istmo muy estrecho, que de hecho sí es la frontera más estrecha del mundo, con sólo 85 metros.

El reportaje publicado en el Daily Mail días después de la visita de Felipe VI a Reino Unido explica la presencia española en el Peñón de Vélez de la Gomera y en otros puntos de la costa africana, incluidas Ceuta y Melilla, como restos del “gran imperio” español y la presencia colonial de España en Marruecos.

En los testimonios recogidos entre los habitantes de la zona marroquí que rodea el peñón español, se destaca que los soldados españoles que vigilan este pequeño enclave “amenazan con disparar balas de goma” a los marroquíes que se acercan a esa pequeña frontera, y que además tampoco les dejan pescar con sus barcas en las cercanías del peñón.

También se describen los vuelos frecuentes de helicópteros militares procedentes de la Península Ibérica hasta el peñón. Y se destaca que la situación es más tensa desde la crisis de Perejil. El reportaje rememora la crisis hispano-marroquí que se vivió cuando los soldados alauitas ocuparon el islote de soberanía española y las Fuerzas Armadas, por orden del gobierno de Aznar, los desalojó de allí en una operación militar incruenta. Todo con un tono irónico que destaca la pequeñez del territorio defendido por España y su empeño en mantener su soberanía, mientras reclama a Reino Unido que renuncia a la suya sobre Gibraltar.