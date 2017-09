Política

Confirman que el Gobierno de España no trata de venderles un “relato”

Los corresponsales extranjeros se preguntan por qué no se moviliza la mayoría contra la independencia

Periodistas de The Times, Le Monde, Der Spiegel, Associated Press... se reunieron con Societat Civil Catalana. Sorpresa al saber que no se puede estudiar en castellano por la inmersión lingüística

Medios de comunicación de todo el mundo están dirigiendo su atención hacia Cataluña por el referéndum independentista del domingo 1 de octubre y por los incidentes y movilizaciones callejeras que ya se han producido. El enfoque de muchos periódicos está siendo muy favorable a los partidarios de la secesión.