La discreta comida de Cospedal con Mayor Oreja tras declarar por la Gürtel

Estuvo presente el padre de Leopoldo López

Se celebró el martes en un restaurante de Madrid y también acudieron el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y representantes de la oposición venezolana

La secretaria general María Dolores de Cospedal y el ex ministro Jaime Mayor Oreja coincidieron en un almuerzo privado el pasado martes, horas después de que el ex ministro declarase como testigo por la trama ‘Gürtel’. Se trató de un discreto encuentro entre opositores venezolanos y colombianos en el que se analizó la situación actual de la crisis política en Latinoamérica. También estuvieron presentes el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y la ex ministra española Ana Palacio.