El nuevo presidente de Murcia rechazó hasta hace cinco días suceder a Pedro Antonio Sánchez

El Partido Popular ha nombrado a su sucesor, Fernando López Miras, hasta ahora Coordinador General del partido en Murcia y diputado en el parlamento regional. Pero, hasta hace cinco días negaba la posibilidad de asumir el cargo.

Un usuario de Twitter propuso a López Miras que la solución para “evitar un gobierno de izquierdas” era que Sánchez dimitiera y que él ocupara su puesto.

Ante lo que el nuevo presidente murciano respondió: “Los murcianos votaron a Pedro Antonio, es el único presidente legitimado. Ciudadanos no debe caer en la trampa de PSOE y Podemos y hacer un tripartito”.

Otro usuario se sumó a la propuesta del primero y le contestó que esa podría ser una “solución temporal”, ya que “los tiempos de la justicia están creando un descrédito institucional”.

López Miras mostró su desacuerdo con este comentario al considerar “una injusticia condenar a un inocente”. A lo que añadió un tajante: “Los murcianos ya hablaron, dijeron Pedro Antonio presidente”.

El primer tuitero le corrigió: “Los murcianos dijeron PP, no PAS (por Pedro Antonio Sánchez). No hay que mirarse el ombligo ni enrocarse. Se votó a un partido, no a una persona”. A lo que el nuevo presidente respondió argumentando que era Sánchez quien aparecía en los carteles.

El segundo trató de convencerle diciendo que Sánchez podría volver “más fuerte” cuando “los vientos” fueran “favorables”. Pero López Miras, respetando su opinión, le respondió que “no todo vale” y que “condenar a un inocente no es inteligencia ni ejemplo de nada”.