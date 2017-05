Los ‘susanistas’ rebajan la euforia de Pedro Sánchez: “Aún hay que validar los avales”

Es el caso, por ejemplo, de José María Barreda, uno de los primeros diputados del PSOE en valorar los avales presentados por los tres candidatos a las primarias. El ex presidente de Castilla-La Mancha, muy próximo a Susana Díaz, ha lanzado mensajes de advertencia a la candidatura de Pedro Sánchez.

El parlamentario se ha mostrado “francamente sorprendido” por la gran cantidad de militantes del PSOE que han avalado a los aspirantes a liderar el partido (casi 132.000 personas) y ha pedido esperar a ver cómo queda el reparto tras el proceso de validación de firmas.

En ese sentido, ha comentado que “parece que ningún militante ha dejado de avalar”, teniendo en cuenta que el censo para las primarias era de unos 180.000 militantes y ha votado un total de 132.000 personas, un elevado porcentaje que nunca se había dado, y que al propio Barreda le ha parecido “significativo”.

El ex dirigente autonómico, que no ha querido hacer valoraciones específicas sobre los resultados cosechados por los tres candidatos, sí ha lanzado un mensaje velado a Pedro Sánchez asegurando que aún no hay cifras definitivas porque todos los avales “aún deben ser validados” por el personal de Ferraz.