El CNI sí tuvo relación con Corinna a pesar de la negativa de Sanz Roldán

Según recoge Fernando Rueda en su último libro, "La Casa II", que acaba de aparecer, Sanz Roldán visitó dos veces a la princesa para presionarle sobre su relación con el rey Juan Carlos. Así consta en un informe elaborado por el comisario Villarejo después de dos reuniones que mantuvo con ella en Londres, en las que Corinna se lo contó.

A pesar de ese dato, el director del CNI afirmó también ante la Comisión de Secretos Oficial, en sesión secreta celebrada el 19 de marzo de 2013: "Conozco a Corinna por pura casualidad".

En dicha sesión parlamentaria, el entonces portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, molesto por las evasivas de Sanz Roldán, le planteó directamente: "General, ¿tiene algo que contarnos sobre Corinna?", momento en que se produjo la respuesta de que el CNI "nunca tuvo tratos" con ella.

De acuerdo con las filtraciones sobre esa comparecencia, Sanz Roldán sostuvo que la princesa no se benefició de la protección de los agentes del CNI, que él no conoció el lugar donde residía en Madrid, y que no le encargaron ningún trabajo delicado relacionado con ella.

Una visita a la sede del CNI

Frente a las afirmaciones del director del CNI, desmarcando absolutamente al Centro de cualquier relación con Corinna zu Sayn-Wittgestein, Fernando Rueda revela que la princesa visitó la sede del Centro y mantuvo una reunión de trabajo con el entonces director, Alberto Saiz.

Don Juan Carlos, que en varias ocasiones había estado de caza con él, dijo a Saiz que la princesa estaba apostando por organizar en España un congreso sobre el fraude con las grandes marcas de ropa, y le pidió que hablara con ella y viera la posibilidad de prestarle ayuda.

Corinna acudió al despacho del director acompañada de un abogado inglés, Saiz solo le dio buenas palabras, y posteriormente, en otra cacería en la que también participaba el rey, la princesa le montó una bronca que fue escuchada por algunos asistentes.

Problemas para el Centro

Fernando Rueda afirma en su nuevo libro, "La Casa II", que Corinna zu Sayn-Wittgestein es una de las dos mujeres, junto a Bárbara Rey, que más problemas ha causado al servicio secreto por su relación personal con el monarca.

Los directores del CNI detectaron desde el primer momento que Corinna podía suponer un inconveniente grave para la Jefatura del Estado.

A pesar de los desmentidos oficiales, desde la Casa investigaron las actividades públicas y privadas de la princesa, y se realizó un informe sobre ellas que, posteriormente, ayudó a conseguir su alejamiento de España, si bien se le permitió quedarse con el dinero ganado en sus trabajos de intermediación con empresas españolas en negocios en el extranjero, calculado en 30 millones de euros.

Lograr la abdicación

Cuenta Fernando Rueda que, a raíz del escándalo por el accidente de Botsuana, en abril de 2012, se inició un proceso de maniobras para conseguir que don Juan Carlos abdicara en su hijo.

"Una de las personas que conspiró para conseguirlo fue el director del CNI, Félix Sanz. Aprovechándose de su buena relación, tomó las riendas del asunto aconsejando al monarca, pero también disuadiendo por varios medios a Corinna de que permaneciera en España".

De acuerdo con estos datos, la afirmación de Sanz Roldán de que el CNI no había tenido relación alguna con Corinna no respondía a la verdad.