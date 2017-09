Los Mossos elevan el nivel de alerta tras los altercados de Barcelona

Tal y como se contó en estas páginas, desde el pasado 4 de septiembre los Mossos d’Esquadra tienen activado el POEA, el Plan Operativo Especial Ágora. Se trata de un despliegue especial dirigido a garantizar la seguridad en Cataluña en estas semanas hasta que pase el 1-O, y evitar tanto altercados por la tensión independentistas como atentados terroristas aprovechando aglomeraciones de personas.

La activación de este plan especial supuso la movilización, principalmente, a las unidades dedicadas al mantenimiento del orden público: la Brimo (Brigada Móvil) y las ARRO (Áreas Regionales de Recursos Operativos) de Barcelona y alrededores, las dos unidades con funciones antidisturbios. Además, este plan afectaba al Grup Especial d’Intervenció (GEI, equivalente a los GEO), a los desactivadores de explosivos, guías caninos, medios aéreos...

Los 10.000 agentes de Seguridad Ciudadana

“La situación descrita anteriormente comportará que el Plan Operativo Ágora pase a sus niveles superiores de activación...”: así lo indicó el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en una instrucción enviada a todas las unidades este pasado miércoles para pedir contención y uso proporcionado de la fuerza en vista de los choques que empezaba a haber por las concentraciones de independentistas contra los registros de la Guardia Civil.

Fuentes internas de la policía catalana explican a El Confidencial Digital que ese mismo día, el miércoles 20, por la tarde a dirección convocó a los sindicatos policiales para comunicarles que se había decidido elevado el nivel de alerta y despliegue dentro de ese Plan Operativo Especial Ágora.

La decisión entra en vigor este viernes 22 de septiembre por la mañana y supone principalmente que la movilización por este dispositivo especial se extiende de la Brimo y algunas ARRO, además de unidades especiales, al grueso de la plantilla de los Mossos.

Y es que a partir de ahora se verán afectadas todas las ARRO, de todas las regiones policiales (las otras seis se unen a las tres metropolitanas), y sobre todo las Unidades de Seguridad Ciudadana, es decir, los entre 9.000 y 10.000 agentes de patrullas que forman la espina dorsal de la policía autonómica catalana.

Eso supone un salto cualitativo en la movilización que habían activados los mandos de los Mossos d’Esquadra para estas semanas anteriores y posteriores al 1 de octubre. Ahora se verá afectado la gran parte de la plantilla, lo que permitirá principalmente aumentar del orden de un 10-15% el número y frecuencia de las patrullas que recorren las calles de Cataluña. Es decir, habrá una mayor presencia de agentes en el territorio.

Cuatro días seguidos de 12 horas

La elevación del nivel superior del plan Ágora supone cambios importantes en las jornadas laborales de los mossos que hasta ahora no se habían visto afectados. Los agentes de las Unidades de Seguridad Ciudadana pasarán a realizar cuatro días de trabajo, en jornadas de 12 horas diarias, que irán seguidos de dos días libres.

La decisión de la dirección ha provocado un fuerte malestar entre gran parte de la plantilla, aseguran fuentes internas consultadas por ECD. En primer lugar, los agentes se quejan de que se haya activado esta medida con tan poca antelación, cuando ellos entienden que los incidentes ocurridos este miércoles en Barcelona y en otros puntos de Cataluña eran previsibles desde hacía semanas, incluso meses: “Esto no es una emergencia, se sabía que iba a ocurrir”.

Al tomarse casi por sorpresa esta medida, el miércoles a última hora, y entrar en vigor en día y medio, el viernes, también ha enfadado porque va a trastocar la planificación privada de miles de agentes: “De repente nos quedamos sin fines de semana, hay gente que tenía ya bodas para estas fechas...”.

“No son unidades de orden público”

Pero, además, la indignación entre los agentes afectados se refiere también a que las Unidades de Seguridad Ciudadana no tienen formación ni medios para hacer frente a manifestaciones, altercados... “Este despliegue tenía funciones de orden público, no de seguridad ciudadana”, denuncian los afectados, que además señalan que estas unidades, patrullas dedicadas precisamente a la seguridad ciudadana no tienen los medios para hacer frente a alteraciones del orden público: “No tenemos medios para cargar, apenas tenemos algún escudo en las comisarías...”.

A ellos se unirán las Unidades de Investigación, que tendrán que proporcionar efectivos a este despliegue especial.

La movilización de estas unidades dentro del Plan Operativo Ágora durará al menos hasta el 1 de octubre, aunque los agentes son conscientes de que se podrá extender más días. El plan estaba diseñado hasta el 15 de octubre para las unidades de orden público, y los ahora afectados saben que pueden tener que trabajar con esos nuevos horarios más allá de la decena de días hasta el 1-O.