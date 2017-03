Cambio de hora: siete efectos del paso al horario de verano

El ajuste de los relojes para el horario de verano e invierno siempre ha tenido detractores y defensores. En materia económica, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el ahorro energético obtenido puede alcanzar los 300 millones de euros, de los cuales 90 corresponden a hogares. Es decir, cada hogar ahorraría una media de 6 euros.

Además, un estudio encargado por la Comisión Europea concluyó que los efectos de este ajuste horario son positivos, no en relación con el ahorro, sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones o el turismo.

A pesar de estas cifras, no todo el mundo está de acuerdo. Según los detractores, el impacto energético del cambio horario estacional es muy reducido y, además, puede afectar a la salud de las personas: la falta de sueño, junto con variables como la luz o la temperatura, pueden provocar alteraciones en nuestro ritmo fisiológico, lo que favorece la aparición de trastornos alimentarios y del sueño.

Según los críticos, el cambio de horario de verano, además, agrava el hecho de que en España ya se viva una hora por delante de lo que realmente correspondería, lo que podría acabar afectando a la productividad.

Esta teoría ha sido desmontada por varios expertos, que alegan que la productividad nada tiene que ver con el desfase horario. Es el caso de José María Martín Olalla, físico y profesor titular en la Universidad de Sevilla, quien afirma: “La productividad no está correlacionada con el desfase horario […] no quiero decir que el dato español sea bueno ni que nos debamos conformar con él; tampoco que no exista presentismo ni que no podamos mejorar o empeorar en productividad. Solo quiero señalar que la productividad no parece influenciada mucho por el desfase horario”.

