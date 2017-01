Una protesta de Bruce Willis inspira la demanda de un abogado español contra Apple

Un joven abogado de Sevilla se ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil en Madrid para poner una demanda a Apple, la gran multinacional estadounidense. Se trata, tal y como ha podido saber este confidencial, de una demanda de conciliación cuyo fin, y así lo explica Víctor López (demandante) a El Confidencial Digital “no es atacar a la empresa, sino intentar que se ofrezca un servicio justo a la ciudadanía”.

La demanda tiene su origen en el uso indebido de la palabra ‘comprar’ que aparece en sus tiendas online (App Store y iTunes), cuando los consumidores adquieren música, películas y aplicaciones.

Tal y como ha podido saber ECD, Apple no puede hacer uso del término “comprar” porque dicho verbo hace referencia al negocio jurídico de la compraventa, es decir, la entrega de un objeto a cambio de un precio determinado. En este caso, la multinacional no está vendiendo música sino suministrando licencias de uso.

El demandante Víctor López explica a El Confidencial Digital “que de esta manera el usuario no podrá legar sus canciones de iTunes o las aplicaciones de App Store en caso de fallecimiento”.

Las licencias que se establecen están vinculadas a una cuenta de usuario que es personal e intransferible por lo que Apple no está haciendo un buen uso del término “comprar”. Si estuviera comprado de verdad no habría problema en dejarlo en herencia y hoy en día no se puede, añade López.

Todo comenzó con una protesta de Bruce Willis

Víctor López narra a esta redacción como un viaje a Londres hace cuatro años le inspiró a hacer su trabajo fin de máster, lo que ahora se ha convertido en una demanda real.

“Cogí un periódico en el metro londinense y leí un artículo donde el actor Bruce Willis se quejaba porque no podía legar su colección de 150.000 canciones a sus hijas. Estas habían sido adquiridas en régimen de licencia y no de propiedad, limitando su uso y disfrute a una persona, asociada a su cuenta de usuario de Apple” explica el letrado.

Willis no se atrevió a denunciar a la empresa estadounidense, pero Víctor López sí que lo ha hecho. Este ha contado ante El Confidencial Digital que la matrícula de honor conseguida en su TFM (Trabajo Fin de Máster) y el apoyo y reconocimiento por parte del doctorado, le han animado a demandar a Apple con el objetivo de que cambien los botones de sus tiendas digitales en los que pone “comprar” y pongan “adquirir”.

Como abogado y usuario de Apple…

López afirma a ECD que no se trata de un ataque contra la empresa, sino que considera, en términos legales, que los ciudadanos y sobre todo los usuarios de Apple tienen derecho a saber que lo que supuestamente creen que han comprado, no les pertenece.

Al tratarse de una demanda de conciliación solo piden que lo cambien, ya que tienen fundamentos jurídicos suficientes para demostrar el uso equívoco de las palabras. Afirma que en caso de que no se presentaran, no contestaran o no hicieran caso, irían a por todas a los tribunales para “cortar todas las ventas de iTunes y App Store”.