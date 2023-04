El cambio de Henry William Dalgliesh Cavill: Antes y después

Henry William Dalgliesh Cavill es un actor británico nacido el 5 de mayo de 1983 en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Es conocido por sus papeles en películas y series de televisión de renombre internacional.

Cavill creció en Jersey y asistió a la Escuela de San Miguel, donde descubrió su pasión por la actuación. A la edad de 16 años, se mudó a Londres para perseguir su carrera de actor. Comenzó a actuar en producciones teatrales antes de hacer su debut en la pantalla en la película "Laguna" en 2001.

Después de aparecer en varias series de televisión británicas, como "The Inspector Lynley Mysteries" y "Midsomer Murders", Cavill obtuvo su gran oportunidad en 2007 cuando fue elegido para interpretar a Charles Brandon en la serie de televisión de la época "The Tudors". La serie fue un gran éxito y estableció a Cavill como un actor prometedor.

En 2011, Cavill fue elegido como el icónico superhéroe de DC Comics, Superman, en la película "El Hombre de Acero". La película fue un éxito en taquilla y Cavill recibió elogios por su interpretación del personaje. Repitió su papel en las películas "Batman vs. Superman: El origen de la justicia" y "Liga de la Justicia".

Cavill también ha tenido papeles en otras películas populares, como "Immortals", "The Man from U.N.C.L.E." y "Mission: Impossible – Fallout". En televisión, ha protagonizado la serie de Netflix "The Witcher" como Geralt de Rivia.

En cuanto a su vida personal, Cavill es conocido por ser muy reservado. Ha tenido relaciones con varias mujeres famosas, pero mantiene su vida amorosa fuera de la atención pública tanto como sea posible. Además de la actuación, es un ávido fanático de los videojuegos y ha expresado interés en ser parte de la producción de videojuegos en el futuro.

Cambios de look:

En cuanto a su aspecto, Cavill ha tenido un estilo constante a lo largo de los años, manteniendo un peinado corto y barba bien cuidada. Ha variado su tono de pelo de rubio oscuro a castaño claro y ha cambiado su estilo de barba de vez en cuando. En general, ha mantenido un estilo clásico y elegante tanto en sus papeles en la pantalla como en sus apariciones públicas.

Inicios

Cuando Cavill comenzó su carrera en la actuación a principios de los años 2000, tenía un aspecto juvenil con el pelo más corto y sin barba. En su papel de Charles Brandon en la serie de televisión "The Tudors", llevaba el pelo más largo y con un estilo más clásico, acorde a la época histórica en la que se ambientaba la serie.

El cambio de Henry William Dalgliesh Cavill: Antes y después. Fuente | Pinterest.

2011

Con el paso del tiempo, Cavill fue evolucionando en su estilo y en su aspecto físico. En 2011, para su papel en la película "Immortals", el actor llevaba el pelo más largo y algo rizado, así como barba.

El cambio de Henry William Dalgliesh Cavill: Antes y después. Fuente | Tumblr.

2013

En 2013, para interpretar a Superman en "Man of Steel", Cavill se sometió a un intenso entrenamiento físico y lució un corte de pelo más corto y una barba cuidadosamente recortada.

El cambio de Henry William Dalgliesh Cavill: Antes y después. Fuente | The Mirror.

2018

En los años siguientes, Cavill mantuvo su barba y su cabello más corto, y optó por un aspecto más clásico y elegante en eventos públicos. En 2018, sin embargo, sorprendió a sus fans con un cambio radical luciendo un aspecto más juvenil y fresco.

El cambio de Henry William Dalgliesh Cavill: Antes y después. Fuente | The Famous People.

Actualidad

En la actualidad, Henry Cavill mantiene su cabello más corto y una barba recortada, aunque ha experimentado con diferentes estilos de barba y bigote en función de sus papeles cinematográficos. En cualquier caso, su atractivo físico y su talento actoral lo convierten en uno de los actores más versátiles y populares de su generación.