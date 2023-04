James McAvoy es un actor escocés conocido por su versatilidad en la actuación y su habilidad para interpretar una amplia variedad de personajes. Nació en Glasgow, Escocia, el 21 de abril de 1979 y desde joven mostró un gran interés por la actuación.

Comenzó su carrera en la actuación en el teatro, actuando en producciones locales en Glasgow. En 1995, a la edad de 16 años, se unió a la compañía de teatro juvenil del Teatro Real de Escocia y participó en varias producciones durante su tiempo allí. En 1997, se matriculó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama en Glasgow y comenzó a estudiar actuación.

Su primer papel en el cine fue en la película "The Near Room" en 1995, pero fue en 2004 cuando McAvoy alcanzó el reconocimiento mundial por su papel en la película "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe". Desde entonces, ha protagonizado películas como "Atonement", "Wanted", "X-Men: First Class", "Split" y "Glass".

En su carrera, McAvoy ha demostrado una gran capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes, desde un joven amante en "Atonement" hasta un asesino en serie con múltiples personalidades en "Split". Ha sido aclamado por la crítica y ha sido nominado para varios premios, incluyendo un premio BAFTA.

Cambios de look.

James McAvoy es un actor que ha experimentado con una gran variedad de looks a lo largo de su carrera en el cine y la actuación en el teatro. Desde su debut en el cine en 1995, ha pasado por varios cambios de estilo, cortes de cabello y looks.

The Near Room

En sus primeros papeles, McAvoy solía llevar el pelo más corto y un estilo más clásico. En la película "The Near Room" (1995), su pelo era corto y desordenado, con un estilo juvenil que reflejaba su edad en ese momento. En su siguiente película, "Regeneration" (1997), mantuvo el pelo corto y peinado hacia atrás, lo que le daba un aire más serio y sofisticado.

El cambio de James McAvoy: Antes y después. Fuente | Pinterest.

2000

En el año 2000, McAvoy protagonizó la serie de televisión "Early Doors", en la que lucía un estilo más relajado y juvenil, con el pelo algo más largo y peinado de manera más desordenada. Esta imagen más casual y juvenil también se puede ver en su papel en "Band of Brothers" (2001).

El cambio de James McAvoy: Antes y después. Fuente | Radio Times.

2004

En 2004, McAvoy alcanzó el reconocimiento mundial por su papel en la película "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe", en la que interpretó a Tumnus el fauno. Para este papel, se dejó crecer el pelo algo más, peinado hacia atrás, lo que le dio un aspecto más misterioso y fantástico.

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. Fuente | The Chronicles of Narnia.

Atonement

En "Atonement" (2007), su pelo volvió a estar más corto y peinado de manera más formal, lo que reflejaba la época en la que se desarrolla la historia. En "Wanted" (2008), su pelo se veía más oscuro y con un estilo más rebelde, lo que reflejaba la naturaleza del personaje que interpretó.

El cambio de James McAvoy: Antes y después. Fuente | Netflix.

X-Men

En su papel en la saga de "X-Men", McAvoy interpreta al joven Profesor Xavier, para el cual se dejó crecer más el pelo y lo llevaba peinado hacia atrás. En "Split" (2016), su apariencia era más oscura y desordenada, con un corte de pelo más largo y con barba.

El cambio de James McAvoy: Antes y después. Fuente | SDP Noticias.

Glass

En "Glass" (2019), McAvoy sorprendió a sus fans con un corte de pelo que le dio un aspecto más serio y desafiante. Este cambio de look fue parte de la transformación del personaje que interpretó.

El cambio de James McAvoy: Antes y después. Fuente | Amazon.

McAvoy es un actor escocés con una carrera impresionante en el cine y la actuación en el teatro. Ha demostrado una gran versatilidad en la interpretación de personajes y ha sido aclamado por la crítica. Con su apariencia dinámica y talento innegable, McAvoy es una figura destacada en la industria del entretenimiento.