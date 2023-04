Joe Keery es un actor y músico estadounidense nacido el 24 de abril de 1992 en Newburyport, Massachusetts. Es conocido por su papel como Steve Harrington en la exitosa serie de televisión "Stranger Things".

Keery creció en una familia de músicos y comenzó a tocar la guitarra a los 13 años. Estudió teatro en la Universidad DePaul en Chicago, donde se graduó en 2014.

Comenzó su carrera como actor en 2015, haciendo pequeñas apariciones en series de televisión como "Sirens" y "Chicago Fire". Ese mismo año, fue seleccionado para interpretar a Steve Harrington en "Stranger Things", una de las series más populares de Netflix. Su actuación le valió elogios de la crítica y le abrió las puertas a otros proyectos.

En 2017, Keery apareció en la película "Molly's Game", dirigida por Aaron Sorkin, junto a Jessica Chastain y Kevin Costner. También participó en la película de comedia "Slice" en 2018, junto a Zazie Beetz y Chance the Rapper.

Además de su carrera como actor, Keery también es músico y forma parte de la banda de rock alternativo Post Animal. La banda se formó en 2014 en Chicago y ha lanzado varios álbumes y sencillos, incluyendo "When I Think Of You In A Castle" en 2018.

El cambio de Joe Keery: Antes y después. Fuente | ANCHR Magazine.

En su tiempo libre, Keery disfruta de la música, la lectura y la fotografía. Es un defensor del medio ambiente y ha participado en campañas para promover la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales.

Cambios de look:

Joe Keery, actor y músico estadounidense, es conocido no solo por su talento en la pantalla, sino también por su estilo personal y variado. A lo largo de su carrera, Keery ha experimentado con una amplia gama de estilos y looks, lo que lo convierte en un icono de la moda y una fuente de inspiración para muchos. Hoy repasaremos los cambios de look más destacados que ha tenido Joe Keery desde sus inicios hasta hoy.

Primeros años como actor

En sus primeros años como actor, Joe Keery solía llevar el pelo más corto y peinado hacia arriba, a veces con una barba corta y bien recortada. Este look limpio y discreto se pudo ver en sus primeras apariciones en televisión, como en la serie "Empire" (2015) y en la película "Henry Gamble's Birthday Party" (2015).

El cambio de Joe Keery: Antes y después. Fuente | Coup de Main.

Stranger Things

Con el éxito de la serie "Stranger Things" en 2016, Joe Keery se convirtió en un ícono de la moda y de la cultura pop. Su personaje en la serie, Steve Harrington, llevaba el pelo algo más largo y un tanto despeinado. Este estilo se convirtió en una tendencia y muchos fans de la serie comenzaron a imitarlo.

El cambio de Joe Keery: Antes y después. Fuente | Times of India.

Últimos años

En los últimos años, Joe Keery ha experimentado con diferentes estilos y looks, mostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a cualquier estilo. En la película "Spree" (2020), sorprendió a su audiencia con un look desaliñado y casi irreconocible, llevando el pelo más largo y una barba corta sin recortar.

El cambio de Joe Keery: Antes y después. Fuente | The Playlist.

Vida cotidiana

En su vida cotidiana, Keery suele llevar un look casual y relajado, con ropa cómoda y deportiva. En sus apariciones públicas, como en la entrega de los Premios Emmy en 2019, ha optado por trajes elegantes y bien ajustados, pero siempre manteniendo su toque personal.

El cambio de Joe Keery: Antes y después. Fuente | Pinterest.

Su pelo

En cuanto a su pelo, Keery ha experimentado con diferentes longitudes y tonos. En 2021, sorprendió a sus fans con un cambio de look radical, cortando su pelo largo y luciendo un corte de pelo más corto y moderno. También ha teñido su pelo de diferentes tonos.

El cambio de Joe Keery: Antes y después. Fuente | BRAVO.

Keery es un actor y músico talentoso y versátil, conocido por su papel en la serie "Stranger Things". Con su carrera en constante crecimiento y su compromiso con el medio ambiente, es una figura importante y respetada en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Keery es un icono de la moda y la cultura pop, conocido por su estilo personal y variado. Con su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y looks, es una fuente de inspiración para muchos y continúa sorprendiendo a su audiencia con cada cambio de look que presenta.