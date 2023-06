El cambio de Tom Cruise: Antes y después.

Tom Cruise, cuyo nombre completo es Thomas Cruise Mapother IV, es un reconocido actor y productor estadounidense nacido el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York. A lo largo de su carrera, Cruise se ha convertido en uno de los actores más exitosos y famosos de Hollywood, conocido por su talento actoral, su carisma y su dedicación a la realización de sus propias acrobacias en películas de acción.

Cruise comenzó su carrera en la década de 1980, apareciendo en películas como "Endless Love" (1981) y "Risky Business" (1983), que le proporcionaron reconocimiento y aclamación de la crítica. Sin embargo, fue su papel en "Top Gun" (1986) el que lo catapultó a la fama mundial. Interpretando al piloto de combate Pete "Maverick" Mitchell, Cruise se convirtió en un ícono cultural y consolidó su estatus como uno de los actores más taquilleros de la industria del cine.

Tom Cruise. Fuente |Wikipedia.

A lo largo de los años, Cruise ha protagonizado una amplia variedad de películas exitosas en diversos géneros, incluyendo acción, ciencia ficción, drama y comedia. Algunos de sus roles más memorables incluyen "Rain Man" (1988), donde actuó junto a Dustin Hoffman, "Jerry Maguire" (1996), que le valió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor, y "Mission: Impossible" (1996), una franquicia que ha dejado huella en la historia del cine y en la que Cruise ha interpretado al agente Ethan Hunt en múltiples entregas.

Tom Cruise y Jack Reacher. Fuente |Wikipedia Commons.

Además de su talento actoral, Tom Cruise se ha destacado por su dedicación y entrega a sus personajes. Es conocido por realizar sus propias acrobacias y escenas de riesgo, lo que ha añadido un nivel adicional de autenticidad y espectacularidad a sus películas. Su pasión por la acción y su disposición para asumir riesgos físicos lo han convertido en un referente en la industria y lo han llevado a realizar algunas de las secuencias más icónicas del cine.

Cruise también ha incursionado en la producción cinematográfica a través de su compañía, Cruise/Wagner Productions. Ha participado en la producción de varias de sus películas, incluyendo la exitosa serie "Mission: Impossible".

Tom Cruise y Katie Holmes. Fuente |Wikipedia Commons.

Además de su carrera en el cine, Tom Cruise es conocido por su dedicación a la Cienciología, una religión que ha sido objeto de controversia. Ha sido un defensor activo de esta fe y ha utilizado su plataforma para promover y compartir sus creencias.

A lo largo de su trayectoria, Tom Cruise ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la industria del entretenimiento. Ha sido nominado en tres ocasiones al premio de la Academia y ha ganado tres Globos de Oro.

Tom Cruise continúa trabajando en proyectos cinematográficos y su influencia en la industria del cine perdura. Su talento, dedicación y carisma le han permitido mantenerse como una de las figuras más destacadas y admiradas de Hollywood.

Tom Cruise. Fuente |Wikipedia.

Cambios de look:

Tom Cruise ha experimentado una serie de cambios de look a lo largo de su carrera en Hollywood. Desde sus primeros pasos en la industria hasta la actualidad, Cruise ha demostrado una versatilidad sorprendente al adaptar su apariencia física a los diferentes personajes que ha interpretado en la gran pantalla.

Tom Cruise. Fuente |Wikipedia.

En sus inicios

Cuando Tom Cruise comenzó su carrera en la década de 1980, se le conocía por su atractivo juvenil y su sonrisa encantadora. En sus primeros papeles en películas como "Endless Love" (1981) y "Risky Business" (1983), lucía un look de chico guapo y elegante, con el pelo más corto y bien peinado.

Los inicios de Tom Cruise. Fuente |Wikipedia.

Top Gun

Sin embargo, fue su papel en "Top Gun" (1986) el que dejó una marca indeleble en la cultura popular y estableció su imagen de ícono de acción. Para interpretar al piloto de combate Pete "Maverick" Mitchell, Cruise adoptó un estilo de pelo más corto con un corte militar, lo que se convirtió en su sello distintivo durante esa época. Este look, combinado con su traje de vuelo y sus gafas de sol, se volvió emblemático y asociado directamente con el carácter carismático y audaz de Cruise.

Tom Cruise en Top Gun. Fuente |Pinterest.

Rain Man

A medida que su carrera avanzaba, Cruise continuó sorprendiendo al público con sus transformaciones físicas para diferentes roles. En películas como "Rain Man" (1988), donde interpretó a un hombre con habilidades especiales, y "Born on the Fourth of July" (1989), en la que interpretó a un veterano de guerra, Cruise se sometió a cambios notables de apariencia para retratar la autenticidad de sus personajes. En ambas películas, adoptó peinados más naturales y menos elaborados, con el pelo ligeramente más largo y un aspecto más relajado y desenfadado.

Tom Cruise en Rain Man. Fuente |Pinterest.

Interview with the Vampire

En la década de 1990, Tom Cruise continuó sorprendiendo con sus elecciones de estilo. En la película "Interview with the Vampire" (1994), basada en la famosa novela de Anne Rice, Cruise interpretó al vampiro Lestat de Lioncourt y adoptó una apariencia gótica y misteriosa. Lució el pelo más largo y despeinado, con tonos oscuros, y su apariencia reflejaba la estética vampiresca del personaje.

Tom Cruise en Interview with the Vampire. Fuente |PInterest.

Mission: Impossible

En la actualidad, Tom Cruise sigue cautivando con su apariencia y su dedicación a los papeles que interpreta. En la franquicia de "Mission: Impossible", que ha sido un éxito continuo, ha adaptado su imagen a las necesidades de su personaje, el agente Ethan Hunt. Ha mostrado estilos de pelo más corto y elegante, así como barbas bien recortadas y un aspecto más maduro y sofisticado.

Tom Cruise en la Saga de Mission: Impossible. Fuente |Pinterest.

Rigurosos entrenamientos físicos

Además de sus cambios de pelo, Cruise también ha experimentado con su físico para sus personajes. Ha pasado por rigurosos entrenamientos físicos y ha adquirido musculatura para interpretar papeles de acción, demostrando su dedicación y compromiso con cada proyecto cinematográfico.

Tom Cruise es un ejemplo de actor que se adapta y transforma su apariencia física para dar vida a personajes diversos y desafiantes.