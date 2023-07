El cambio de Vin Diesel: Antes y después

Vin Diesel, cuyo nombre real es Mark Sinclair Vincent, es un destacado actor, productor y director estadounidense nacido el 18 de julio de 1967 en Alameda County, California. Es conocido por su carisma, presencia física imponente y su participación en películas de acción y franquicias exitosas como "Fast & Furious" y "xXx".

Desde una edad temprana, Diesel mostró interés y talento para las artes escénicas. Comenzó su carrera en el mundo del cine en la década de 1990, protagonizando películas independientes y adquiriendo experiencia en la industria. Sin embargo, su gran avance llegó en 2000 con la película "Pitch Black", donde interpretó el papel del antihéroe Riddick. Esta película fue el trampolín para su reconocimiento a nivel internacional.

Los comienzos de Vin Diesel. Fuente |Flickr.

El papel que catapultó a Vin Diesel a la fama mundial fue el de Dominic Toretto en la exitosa franquicia "Fast & Furious". A partir de la primera entrega en 2001, Diesel se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la saga, donde su personaje encarna la figura del líder carismático y valiente de un grupo de corredores callejeros. Su participación en la franquicia ha sido constante, aunque tuvo una ausencia en la segunda entrega, regresando posteriormente en películas posteriores.

Además de su trabajo en "Fast & Furious", Vin Diesel ha protagonizado otras películas de acción destacadas. En 2002, protagonizó "xXx", donde interpretó al agente secreto Xander Cage, otro personaje icónico que ha dejado huella en su carrera. También ha participado en películas como "The Chronicles of Riddick", "Babylon A.D." y "The Last Witch Hunter", entre otras.

Vin Diesel sus cambios. Fuente |Flickr.

Paralelamente a su carrera como actor, Vin Diesel ha incursionado en la producción y dirección de películas. Ha sido productor de varias entregas de la saga "Fast & Furious" y también ha dirigido la película "Strays" en 1997. Esta faceta demuestra su pasión por la industria cinematográfica y su interés en tener un papel más activo en la creación de contenido.

Vin Diesel es conocido por su apariencia física imponente y su voz profunda, características que le han permitido interpretar roles de personajes fuertes y carismáticos. Su estilo de actuación se caracteriza por su intensidad y su presencia magnética en pantalla.

Fuera de su carrera en el cine, Vin Diesel es conocido por su cercanía con sus fanáticos y su participación activa en las redes sociales. A través de plataformas como Instagram y Facebook, comparte momentos de su vida personal y profesional, mostrando su gratitud hacia sus seguidores y brindándoles un vistazo a su día a día.

Vin Diesel. Fuente |Flickr.

Cambios de look:

Desde sus primeros pasos hasta la actualidad, ha mostrado una evolución en su apariencia que refleja tanto su crecimiento personal como sus roles en pantalla.

Fast & Furious

Cuando Vin Diesel comenzó su carrera en el cine, su aspecto se caracterizaba por su imponente físico, su cabeza rapada y su barba bien recortada. Este estilo robusto y viril se convirtió en su sello distintivo y contribuyó a su imagen de héroe de acción. Su apariencia reflejaba la fuerza y la presencia que transmitía en sus roles, desde su papel protagonista en "Pitch Black" hasta su icónico personaje de Dominic Toretto en la saga "Fast & Furious".

La saga de Fast & Furious. Fuente |Pinterest.

The Chronicles of Riddick

A medida que su fama crecía y se consolidaba como una estrella de acción, Vin Diesel comenzó a experimentar con su apariencia física. En algunas películas, como "xXx" y "The Chronicles of Riddick", se dejó crecer la barba y adoptó un estilo más desaliñado y rebelde. Esta transformación le permitió explorar diferentes facetas de su imagen y adaptarse a personajes más complejos y oscuros.

The Chronicles of Riddick. Fuente |Pinterest.

Find Me Guilty

Sin embargo, Diesel también ha mostrado su versatilidad al interpretar personajes más sutiles y emotivos. En películas como "Find Me Guilty" y "The Pacifier", su apariencia se suavizó, optando por un aspecto más refinado. Estos cambios de look reflejaron su capacidad de adaptarse a diferentes géneros y demostrar su rango actoral más allá de los roles de acción.

Find Me Guilty. Fuente |Pinterest.

Prendas sencillas y funcionales

En cuanto a su vestuario, Vin Diesel ha mantenido un estilo cómodo y casual en su vida cotidiana. Suele optar por prendas sencillas y funcionales, como camisetas, jeans y zapatillas deportivas. Esta apariencia relajada y desenfadada se refleja en su imagen pública, transmitiendo una cercanía con su público y una actitud sin pretensiones.

Las prendas funcionales de Vin Diesel. fuente |Flickr.

Trajes elegantes y bien cortados

Fuera de la pantalla, Vin Diesel también ha mostrado su estilo personal en eventos de alfombra roja y presentaciones públicas. En estas ocasiones, ha lucido trajes elegantes y bien cortados, demostrando su capacidad para adaptarse a los códigos de vestimenta más formales y mantener su elegancia en cualquier situación.