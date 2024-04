Hazte Oír presenta otra querella contra Begoña Gómez por tráfico de influencias

La organización Hazte Oír ha presentado una denuncia penal contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "un número indeterminado" de delitos de tráfico de influencias ante el juzgado de instrucción 41 de Madrid, cuyo titular, Juan Carlos Peinado, ya abrió diligencias previas para actuar contra Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias, que llevó al jefe del Ejecutivo a tomarse cinco días para reflexionar sobre su futuro al frente del Gobierno.

La organización ultracatólica ha informado de su iniciativa en un comunicado en su cuenta X y, a diferencia de Manos Limpias, que ayer admitió que su denuncia se basaba en recortes de prensa que podrían ser falsos y que corresponde al juez decidir al respecto. su veracidad, ha asegurado que su denuncia está "bien fundada" y repercute "en hechos e informaciones de forma cronológica y rigurosa".

Su portavoz, Miguel Tomás, recordó que su asociación se comprometió hace semanas a llevar a cabo "una batería de acciones judiciales" contra Begoña Gómez y explicó que, en este sentido, ya ha presentado tres denuncias: ante la Fiscalía Europea , la Fiscalía General del Estado y Oficina Europea Antifraude .

A diferencia de las 7 páginas de la denuncia de Manos Limpias, la denuncia de Hazte Oir consta de 31 páginas en las que hace suya toda la historia publicada en varios medios, principalmente El Confidencial, de supuestas conductas irregulares por parte de Begoña Gómez. para obtener beneficios económicos de empresas por su condición de esposa del presidente del Gobierno.

Esta plataforma pide en su denuncia ser admitida a trámite y requerir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre los vínculos comerciales de Begoña con empresas que posteriormente resultaron adjudicatarias de contratos públicos.

También solicita que se cite como testigos a los representantes legales de varias empresas, entre ellas Globalia o el Instituto de Empresa.

La denuncia explica -indicios basados ​​en información periodística- que a principios de 2020 Air Europa (del Grupo Globalia) firmó un contrato confidencial con el IE África Center que dirige Begoña Gómez, "a través del cual la mercantil Wakalua (creada el 22 de enero de 2019 entre Globalia y la OMT, en el mismo), una filial de Air Europa (que en el momento de la firma de ese acuerdo atravesaba graves problemas económicos) se comprometió a pagar al centro de estudios 40.000 euros anuales."

El documento señala que "no está del todo claro si estos pagos se realizaron o no, ya que Wakalua no es transparente en materia económica".

Destaca que "en aquel momento, el Grupo Globalia atravesaba un momento económico difícil, lo que hace muy sospechosa esta operación, que da señales de servir para conseguir "la influencia" de la demandada en otras operaciones".