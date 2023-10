Este es el galardón que recibirá la princesa Leonor por sus 18 años: Así celebrará su cumpleaños.

En el calendario de Zarzuela, la fecha del 31 de octubre está resaltada en rojo. Mientras muchas familias españolas celebrarán la festividad de Halloween, en el palacio ubicado en el monte de El Pardo, están a punto de conmemorar un acontecimiento de gran relevancia: el 18 cumpleaños de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz. Aunque para la mayoría de los jóvenes este hito implica el derecho a votar o la obtención del carné de conducir, para Leonor significa mucho más.

18 años en el Palacio de la Zarzuela

La hija mayor de Felipe y Letizia recibirá permiso de la Academia General de Zaragoza para trasladarse a Madrid y vivir uno de los días más significativos de su vida. Comenzará la jornada jurando la Constitución española y lealtad al rey en una solemne sesión conjunta del Congreso y el Senado, que se llevará a cabo en el Palacio de las Cortes. Este acto le otorgará a Leonor la capacidad de asumir la Corona en caso de que su padre, el monarca actual, no pueda ejercer su papel sin necesidad de un regente.

Luego de jurar la Constitución, la heredera, acompañada por sus padres y su hermana, la Infanta Sofía, así como por miembros del Gobierno (en funciones si aún no se ha formado el nuevo Gobierno), diputados, senadores, representantes de los poderes estatales y algunos invitados, se trasladarán al Palacio Real de Madrid. Allí, Leonor recibirá de manos de su padre el collar de la Orden de Carlos III.

Este collar, que Felipe VI recibió de Juan Carlos I el día en que cumplió la mayoría de edad el 30 de enero de 1986, es una condecoración muy significativa. La ceremonia en la que se lo entregaron a Felipe fue prácticamente idéntica a la que se llevará a cabo para Leonor en un mes. Sin embargo, hay una diferencia notable: cuando el protagonista fue el actual Rey, su abuelo, el Conde de Barcelona, Don Juan, estaba presente entre el público como abuelo del heredero. Pero 37 años después, esta escena no se repetirá, ya que el abuelo de Leonor, el rey emérito, no ha sido invitado a la ceremonia institucional. No obstante, sí asistirá a la celebración privada y familiar que se llevará a cabo en el Palacio de la Zarzuela.

Collar de la orden de Carlos III

El Collar de Carlos III es la condecoración civil más prestigiosa otorgada por el Estado español. Originalmente, fue creada como una orden de caballería, pero en 1847 se convirtió en una condecoración civil. Su nombre proviene del rey Carlos III, quien la estableció para celebrar el nacimiento de su nieto, Carlos Clemente de Borbón, hijo mayor de Carlos IV y María Luisa de Borbón, princesa de Parma, el 19 de septiembre de 1771. Su propósito es reconocer a individuos que se destacan por sus contribuciones y su labor en beneficio de España y la Corona.

El collar consta de 41 eslabones, que incluyen la cifra de oro del monarca que da nombre a la Real Orden, una ornamentación de palmas y laureles esmaltados en verde y rojo, dos leones de oro en posición rampante unidos por un castillo con tres almenas, seguido por un grupo de trofeos de guerra en esmalte y oro.

Collar de la Orden de Carlos III. Fuente | Wikipedia.

Desde la pieza central cuelga la venera de la orden mediante dos cadenas de oro. La cruz de oro coronada por dos ramas de laurel está formada por cuatro brazos iguales rematados por ocho esferas. Cada brazo muestra una flor de lis de oro pulido, que es un símbolo de la dinastía Borbón. El anverso de la cruz presenta la imagen en relieve y color de la Purísima Concepción, mientras que el reverso muestra la cifra de Carlos III junto con la leyenda "Virtuti et merito", el lema de la orden, que significa "virtud y mérito".

Esta condecoración solo puede ser otorgada a miembros de las familias reales, jefes de Estado, jefes de Gobierno o ciudadanos que ya hayan recibido la Gran Cruz de la misma orden, y que hayan sido condecorados con esta distinción durante más de tres años. El anterior rey, Juan Carlos, la otorgó póstumamente al expresidente Adolfo Suárez y a Leopoldo Calvo Sotelo.

Para Leonor, el Collar de la Orden de Carlos III es la segunda condecoración más importante que podrá lucir en su uniforme cuando vista de militar, o llevar en forma de banda en ocasiones de gala. La primera condecoración que recibió fue el Toisón de Oro a los 13 años, en el 50º cumpleaños de su padre, Felipe VI, la distinción más alta que otorga la Casa Real Española.