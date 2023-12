Hacienda reconoce que cometió un error y tiene que devolver 4.000 euros a estas personas

La reciente oportunidad para los jubilados que cotizaron a mutualidades antes de 1978 implica la potencial devolución de hasta 4.000 euros por parte de Hacienda. Aunque se trata de una oportunidad única, este beneficio no se materializa automáticamente y requiere que los beneficiarios realicen procedimientos específicos antes de que finalice diciembre. En este contexto, es esencial comprender cómo reclamar este reembolso.

La sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 2023 estableció un precedente significativo, indicando que las aportaciones a mutualidades estaban exentas hasta el 100% antes de 1966 y un 25% de 1967 a 1978. Esta decisión confiere el derecho a los jubilados de solicitar la devolución proporcional de las cotizaciones realizadas en ese período. Sin embargo, este derecho se aplica solo a los últimos cuatro ejercicios fiscales, ya que los anteriores han prescrito, estableciendo así un límite temporal para reclamar este beneficio.

Devoluciones de Hacienda

Las devoluciones previstas oscilan entre 3.000 y 4.000 euros, variando según las circunstancias personales y familiares del contribuyente, su historial laboral, las ubicaciones laborales y otros factores individuales. La solicitud de rectificación no es automática y requiere que el contribuyente realice los trámites a través de la página web de Hacienda, utilizando un certificado digital, Cl@ve PIN o el número de casilla 505 de la declaración de la Renta del ejercicio anterior para iniciar el proceso.

Es crucial tener en cuenta que este proceso no se activará por sí solo y que el plazo límite para solicitarlo finaliza en diciembre. Esta devolución no solo implica un alivio financiero para los jubilados, sino también un reconocimiento de derechos y una oportunidad para mejorar su situación económica. Aquellos que califiquen para esta devolución deben tomar medidas antes de que se cierre la ventana de oportunidad para asegurar que no pierdan la oportunidad de recuperar parte de lo aportado durante sus años laborales.

¿Cómo solicitar la devolución?

Para solicitar la devolución, es fundamental que los jubilados estén informados sobre los pasos precisos a seguir. La solicitud de rectificación a través de la página web de la Agencia Tributaria, utilizando los medios necesarios como un certificado digital, Cl@ve PIN o el número de casilla 505 de la declaración de la Renta del ejercicio anterior, es esencial. Se recomienda realizar cálculos previos para determinar el porcentaje de ingresos asociado a los años de cotización a la mutualidad y restar un 25% de esa parte de los ingresos, que conforman la base imponible y por la cual ya se tributó en su momento.

El plazo límite hasta diciembre para presentar esta solicitud es un factor crucial. La acción inmediata es clave para asegurar que se procese la solicitud antes del cierre de la ventana fiscal. Esta oportunidad de devolución por parte de Hacienda no solo se trata de un reembolso financiero, sino que también representa un reconocimiento de derechos y una oportunidad para los jubilados de mejorar su situación económica.

Es esencial que los interesados comprendan la necesidad de actuar lo antes posible y con precisión en estos procedimientos. Aquellos que reúnen los requisitos para reclamar esta devolución deben abordar esta oportunidad única antes de que se agote el plazo y así asegurarse de no perder la posibilidad de recuperar una parte significativa de lo aportado durante su vida laboral.

Esta oportunidad de devolución por parte de Hacienda refleja no solo un resarcimiento económico, sino también un reconocimiento de derechos para los jubilados que cotizaron a mutualidades antes de 1978. La decisión del Tribunal Supremo establece un precedente valioso que les otorga la oportunidad de recuperar parte de lo aportado durante su vida laboral. Por ello, es crucial que aprovechen esta oportunidad única, sigan los pasos necesarios y presenten la solicitud de rectificación antes del cierre del plazo, permitiéndoles garantizar que se procese la solicitud y así no perder la ocasión de recibir este reembolso que les corresponde legítimamente.