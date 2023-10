Planes gratis para hacer en Orihuela.

Orihuela, un hermoso pueblo en Alicante, es un destino cargado de historia y cultura. Su legado se remonta al tercer milenio antes de Cristo, y hoy es un epicentro cultural y patrimonial en la provincia de Alicante. Además, sirve como punto de partida para tres rutas culturales: La Senda del Poeta, el Camino Caravaqueño y el Camino del Cid.

La ciudad se extiende de este a oeste a lo largo del río Segura, cruzada por cinco puentes con tráfico rodado y cuatro peatonales. Orihuela es rica en lugares de interés que no puedes perderte en tu visita a esta encantadora ciudad alicantina.

Castillo de Orihuela: Murallas y Torres Medievales.

Situado en el monte de San Miguel, el Castillo de Orihuela, aunque en ruinas, todavía exhibe sus murallas y torres medievales, que atestiguan su antiguo esplendor. Desde la cima del castillo, se obtienen vistas panorámicas impresionantes del casco antiguo de Orihuela, pero solo se puede llegar a pie.

Catedral del Salvador y Santa María de Orihuela.

Esta catedral, construida sobre restos visigodos e hispanoárabes, data del siglo XIII y fue declarada catedral en el siglo XVI. Su Torre es la parte más antigua y alberga un interesante Museo Catedralicio con obras de artistas renombrados.

Palacio de los Marqueses de Rubalcava.

Este magnífico palacio de estilo modernista, construido en los años 1930, fue adquirido por el Ayuntamiento de Orihuela en 2010. Ahora se utiliza para actividades sociales y culturales y cuenta con hermosos jardines, una valiosa colección de cerámicas y pinturas.

Iglesia de Santiago Apóstol de Orihuela.

Edificada en el siglo XV, esta iglesia gótica posee un impresionante campanario y una valiosa colección de pinturas que abarca desde el siglo XVII hasta el XIX.

Iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Construida en el siglo XIV, esta iglesia cuenta con dos portadas de acceso y una imponente torre campanario. En su interior, se encuentra una pieza de relojería que data del siglo XIV.

Palacio Episcopal y Museo de Arte Sacro.

Este palacio barroco del siglo XVIII alberga el Museo Diocesano de Arte Sacro, con obras de artistas como Velázquez y Nicolás de Bussy. El edificio cuenta con un hermoso claustro de estilo barroco.

Convento de Santo Domingo.

Conocido como "el Escorial de Levante", este convento es el monumento más grande de la Comunidad Valenciana. Con más de 18,000 metros cuadrados, incluye dos claustros, una iglesia barroca y una torre también de estilo barroco. Actualmente, alberga el Colegio Diocesano de Santo Domingo.

Plaza de Ramón Sijé.

Esta plaza está dedicada a José Ramón Marín Gutiérrez, amigo de Miguel Hernández. Es un espacio tranquilo cerca de la Catedral y alberga el Archivo Histórico de Orihuela.

Museos.

Además de estos lugares, Orihuela cuenta con varios museos, como el Museo Arqueológico Comarcal, el Museo de la Muralla y el Museo Miguel Hernández. En los alrededores, puedes explorar el barrio de San Isidro con sus murales de arte callejero y visitar localidades cercanas como Torrevieja y Elche.

Dónde comer.

Para disfrutar de la deliciosa comida típica de Alicante, puedes elegir entre restaurantes como The Agus Orihuela, Interim, Rústica, Casa Pepe Orihuela o The Cellar Door. La paella es una delicia que no debes dejar de probar.

Dónde dormir.

En cuanto al alojamiento, tienes opciones como el Hotel Occidental Alicante, el Hotel Barceló La Nucía Hills, el Hotel Barceló La Nucía Palms, el Hotel Occidental Pueblo Acantilado en El Campello y el lujoso Asia Gardens Hotel & Spa, a Royal Hideaway Hotel, cerca de Benidorm.