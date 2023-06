Pueblos con más encanto: Visita Beget en Girona.

Escondido en medio de los bosques de la Vall de Camprodon, descubrimos Beget, un diminuto pueblo ubicado en la provincia de Girona. Este encantador pueblo de estilo medieval nos cautivará desde el momento en que pongamos un pie en él.

Parece sacado de un cuento de hadas, un lugar donde el tiempo se ha detenido por completo. Por eso, queremos compartir contigo las imperdibles maravillas que encontrarás al visitar Beget.

La hermosa comarca del Ripollès.

Beget, un pintoresco pueblo con apenas 30 habitantes, está ubicado en la hermosa comarca del Ripollès, en la provincia de Girona. Esta encantadora localidad se encuentra enclavada entre dos valles y su acceso se limita a dos carreteras: la GIV-5223 desde Camprodón y la GIV-5221 desde Castellfollit de la Roca. Esta relativa dificultad para llegar a Beget lo convierte en un destino exclusivo y apacible, alejado del bullicio turístico.

Para llegar a Beget, un pueblo de reducido tamaño y escasa población, la única alternativa es utilizar un vehículo particular. A la entrada del pueblo se encuentran disponibles un par de estacionamientos destinados a automóviles y motocicletas, aunque es importante tener en cuenta que no son muy amplios, por lo que se recomienda llegar temprano. No existen opciones de transporte público que conecten con este destino.

Historia que se remonta a la época medieval.

Beget tiene una fascinante historia que se remonta a la época medieval. Sus primeras menciones datan al menos del año 1168, aunque se estima que su origen es anterior. Durante siglos, la vida de este pueblo giró en torno a la Iglesia de Sant Cristòfol de Beget, construida entre los siglos X y XIII, la cual sigue siendo hoy en día su principal símbolo junto con el puente medieval.

En el pasado, el territorio de Beget abarcaba también las localidades de Rocabruna, Bestracà y Salarsa. En su apogeo, durante el siglo XIX, llegó a contar con alrededor de 1.300 habitantes, una cifra difícil de imaginar en la actualidad, ya que actualmente solo residen poco más de 20 personas.

Un dato curioso es que, en términos administrativos, Beget formaba parte de la comarca de la Garrotxa hasta 1969, año en que fue anexado al municipio de Camprodón. Debido a esta incorporación, en la actualidad Beget forma parte del Ripollès.

Diminuto tesoro que encierra grandes maravillas.

Descubre los encantos de Beget, un diminuto tesoro que encierra grandes maravillas. Este pintoresco pueblo se ha ganado un lugar en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña y ostenta con orgullo el título de uno de los pueblos más hermosos de Cataluña y de toda España.

Desde 2021, forma parte de la prestigiosa asociación "Los Pueblos más Bonitos de España", lo que demuestra su valor turístico. Estos son algunos de los lugares más cautivadores que no puedes dejar de visitar en Beget:

Iglesia de Sant Cristòfol.

No puedes dejar de visitar la impresionante Iglesia de Sant Cristòfol, un tesoro cultural de notable importancia en Beget. Este magnífico ejemplo del estilo románico ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

La iglesia data del siglo X, aunque gran parte de su construcción tuvo lugar entre los siglos XII y XIII. Al contemplar su fachada, no podrás evitar quedarte maravillado por su imponente portal de entrada y la majestuosa torre del campanario, que se alza a 22 metros de altura con sus cuatro pisos.

La entrada a la iglesia tiene un costo simbólico de 2 €, que contribuye a su mantenimiento y conservación. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas y los sábados y domingos de 15:00 a 19:00 horas en verano, y de 15:00 a 17:00 horas en invierno.

Entre las joyas que alberga en su interior se encuentran la impresionante talla del Cristo Majestad del siglo XII, con más de 2 metros de altura, la imagen de la Virgen de la Salud del siglo XIV y la magnífica Pila Bautismal del siglo XII.

Puentes medievales.

Después de disfrutar de la iglesia, ubicada en la plaza Miquel Oliva, nos encontramos con el primer puente medieval que atraviesa el río Beget. Este puente, el más antiguo y pintoresco, nos brinda una vista hermosa de la iglesia y su campanario en el fondo.

Data del siglo XIV y nos conduce a la Plaza Mayor y a la Torre del Reloj, otro de los lugares destacados del pueblo. Si continuamos explorando las calles de Beget, nos encontraremos con otro puente, conocido como el puente nuevo.

Aunque se le llama "nuevo", en realidad reemplazó a uno anterior que fue destruido por una inundación. Construido en la década de 1940, se encuentra en la parte más reciente del pueblo. ¡Las fotografías desde este punto, con las casas de piedra al fondo, son verdaderamente hermosas!

Callejeando.

Nos gustaría sugerirte una experiencia clásica pero imprescindible: adentrarte en las pintorescas calles de Beget. Perderse entre sus encantadoras callejuelas es la mejor manera de sumergirse en la esencia de este pequeño pueblo.

Las casas y calles conservan su aspecto original de antaño, con fachadas de piedra ligeramente desgastadas, lo que confiere a este lugar una autenticidad medieval única. Explorar sus rincones te transportará en el tiempo y te permitirá disfrutar de la genuina belleza que emana de cada rincón de Beget.

Senderismo.

Si eres un entusiasta del senderismo y el ciclismo de montaña, el entorno que rodea a Beget te cautivará. Aquí comienzan diversas rutas, como la desafiante ascensión al Comanegra (1.557 m) y al Pic de les Bruixes (1.393 m), o el pintoresco recorrido entre Beget y Oix (13,5 km).

Estas son solo algunas de las opciones más populares, pero hay muchas más por descubrir. Además, Beget forma parte del GR 11, conocido como el Sendero del Pirineo, una ruta que atraviesa las montañas y ofrece un desafío excepcional en el territorio catalán.

Durante los meses de verano, puedes visitar las encantadoras pozas de agua, perfectas para darte un refrescante baño en plena naturaleza, aunque debes estar preparado para el agua fresca.

En invierno y otoño, es el momento ideal para adentrarte en los bosques en busca de hongos y setas, una actividad fascinante para los amantes de la naturaleza. Así que si disfrutas del senderismo, en Beget encontrarás una amplia variedad de opciones que se adaptarán a tus preferencias y te brindarán experiencias únicas.

¿Dónde comer?.

Si buscas un lugar para deleitar tu paladar, te recomendamos visitar el restaurante Can Jeroni, un establecimiento con una larga tradición que ha estado abierto desde el siglo XX.

Este restaurante, ubicado en una antigua casa familiar, ofrece auténtica comida catalana con ingredientes de primera calidad y de proximidad. No puedes perderte sus deliciosos canelones, ¡son una verdadera delicia! Además, su ubicación junto al puente ofrece unas vistas espectaculares, por lo que también es un lugar ideal para disfrutar de una bebida refrescante.

Descubrir Beget y perderse por sus pintorescas calles empedradas es una experiencia que todos deberíamos vivir de vez en cuando. Este tranquilo pueblo, casi inmutable en el tiempo, nos transporta a otra época y nos invita a disfrutar de su encanto histórico.