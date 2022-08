Qué va a pasar con el precio de la vivienda en España

El aumento de la inflación y la subida de los precios de productos y servicios han provocado que, no sólo aumente el precio del combustible o del aceite de oliva, sino que han aumentado los precios de la vivienda un 3,5% en un año por el aumento de la demanda, aunque lleva subiendo desde noviembre de 2020.

Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el coste medio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 3,5% en el mes de julio en 1960 euros/m2, un 1,2% más que en el mes de junio. Este porcentaje se ha calculado englobando toda España, aunque ha habido Comunidades Autónomas en las que se ha registrado un aumento de hasta el 5% en los precios. Se ha registrado la mayor subida de precio en el sector inmobiliario desde 2007.

Comunidades Autónomas

Madrid es la Comunidad Autónoma que encabeza la lista, con 3094 euros/m2. Las Islas Baleares le siguen junto con Andalucía y Cantabria. Sin embargo, la Comunidad Autónoma en la que menos se ha encarecido el precio de la vivienda es Castilla y León, en la que, incluso, ha disminuido su precio en un 1,8% con respecto al año anterior.

Qué dicen los expertos

La directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos, ha aclarado: “La demanda por comprar vivienda continúa, de momento muy fuerte y la oferta se ha ido reduciendo poco a poco después del gran año en compraventas que significó el 2021. Esta fuerte demanda de vivienda unido a la reducción del stock está empujando a que los precios lleven 21 meses consecutivos con incrementos interanuales”.

Según los expertos y debido a la burbuja inmobiliaria, o explotaba o se desinflaba. Parecía que en este sector iba a explotar pero poco a poco se ha empezado a desinflar. Antes del estallido de la Guerra de Ucrania, en el primer trimestre de 2022, ya se habían vendido 165.000 pisos en España. En abril se vendieron un 20% menos de viviendas que en marzo.

Las causas y las consecuencias

La inflación es un fenómeno que no se puede controlar, el cual provoca la subida de tipos y el miedo de mercados y consumidores como reacción a la incertidumbre de la situación. La consecuencia de estos tres factores será un descenso en la demanda para la segunda mitad de año 2022, aunque por el momento no se notan los cambios en el mercado. "La demanda no se ha dado cuenta todavía de lo que está cambiando el mercado. La percepción irá cambiando poco a poco en el segundo semestre y el año que viene" ha afirmado el CEO de Colliers, Mikel Echavarren.

Tal y como ha publicado Business Insider, Bernardos recalca: " La gente tiene miedo. Los hogares no están seguros de si puede haber una crisis y los promotores tienen miedo de arruinarse. Ese miedo está paralizando el mercado. Los fantasmas regresan al inmobiliario: los promotores tienen miedo, la demanda de reposición tiene miedo. Ven fantasmas por la crisis de 2008".