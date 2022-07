Quién es Héctor Gómez

Dicen los que le conocen que "es muy tímido, incluso borde". Este Canario de 43 años, flamante portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados cuyo nombre completo es Héctor José Gómez Hernández, si bien atiende por Héctor Gómez pasó sus primeros años de vida en la Isla de Santa Cruz de Tenerife, en una pequeña localidad del suroeste de la isla, Guía de Isora de poco más de veinte mil habitantes. Es graduado en derecho, licenciado en Ciencias del trabajo y diplomado en Turismo.

Inicio en la política

Aunque se afilió en el año 2003 no fue hasta el 2007 cuando accedió a la política como concejal durante 8 años en su ciudad de infancia, Guía de Isora.

En 2015 salta a la política autonómica siendo elegido diputado en el parlamento de Canarias por su ciudad de nacimiento Santa Cruz de Tenerife.

En 2017, en el marco del 39 congreso del PSOE del mes de junio es elegido Secretario de Relaciones Internacionales.

Entre 2018 y 2019 fue director general de Turespaña, organismo adscrito al Ministerio de Industria, cuya misión es la promoción en el exterior de España como destino turístico.

En 2019 salta a la política nacional al presentarse como diputado por Santa Cruz de Tenerife en las elecciones del abril, así como las de noviembre del mismo año.

En el mes de septiembre de 2021 es nombrado portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cargo que ostenta en la actualidad, en el Congreso de los Diputados, en sustitución de Adriana Lastra.

Las razones del cambio como Portavoz del PSOE

Héctor Gómez formaba parte del núcleo duro de la actual dirección en el 2021, junto a Adriana Lastra, por lo que la decisión implicaba una cierta continuidad.

La remodelación del Gobierno que realizó Pedro Sánchez el pasado mes de julio del 21 ya se leyó como un anticipo de la remodelación del partido en su próximo congreso, abriendo no solo una "nueva etapa" en la legislatura con "un nuevo Gobierno", sino también perfilando "un nuevo PSOE".

La salida de José Luis Ábalos tanto del Gobierno como de la secretaría de Organización, cargo que pasó a ocupar su número dos, Santos Cerdán, fue un buen ejemplo de ello, junto al de la vicepresidenta primera y secretaria de Igualdad, Carmen Calvo.

Los cambios en el Ejecutivo supusieron un mayor control del PSOE sobre Moncloa, hasta ahora con una estructura autónoma al margen de Ferraz, que lideraba el hasta entonces todopoderoso jefe de gabinete, Iván Redondo, uno de los sacrificados.

Los cambios fueron interpretados por algunos destacados exdirigentes del PSOE como una búsqueda de la "reconciliación" entre sectores, entre el sanchismo y parte de la vieja guardia.

De ahí la elección como sustituto de Redondo del que fuera secretario de Organización durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba y portavoz en el Senado, Óscar López.

Todo apuntaba a que el 40º Congreso del PSOE sería un paseo triunfal para el presidente Sánchez. De la cita salió un nuevo partido, con recambio generacional, pero que también enterró los últimos cuatro años de sanchismo tal y como se conocían.

Se hizo una apuesta por la reconciliación con la formación previa a las fratricidas primarias de 2017, como demostraron los cambios en la última y profunda remodelación del Gobierno.

Con Ferraz retomando el control de la sala de máquinas de Moncloa, el PSOE se recompuso mirando a ganar poder territorial en 2023, aspecto no conseguido con sonoras derrotas en Madrid, en Castilla y León y en Andalucía y llegar a la campaña electoral con la bandera de la recuperación económica, a que tampoco se está produciendo y de la capacidad de gestión en cuestión a día de hoy que el presidente Sánchez intentará defender en el primer debate de la nación de los días 12 a 14 de Julio de 2022.

Defensa cerrada a las conversaciones con Unidas Podemos: "El diálogo con Podemos es permanente, no ha habido enfriamiento"

Héctor Gómez, ha dicho este jueves que aún no hay fecha cerrada para la reunión del seguimiento del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, pero que "se fijará" pronto a la par que ha negado un "enfriamiento" en las relaciones y ha defendido que el diálogo "es permanente".

"El diálogo entre ambos grupos de gobierno es permanente y esta reunión no es la primera, ya se han celebrado varias de este tipo con el objetivo de seguir construyendo y consolidar el gobierno de coalición", ha señalado Gómez antes de participar en la Escuela de Verano del PSOE canario que se celebra en la capital grancanaria.

El portavoz socialista ha apuntado que ese enfriamiento no se ha producido "en ningún momento", y ha expresado que, al ser el primer gobierno de coalición en democracia puede haber cuestiones en las que ambos partidos "no coincidan", si bien ha subrayado que están centrados en buscar el diálogo y el acuerdo.

Así, ha aseverado que se van a completar los 4 años de legislatura, a diferencia, ha remarcado, de los gobiernos de Andalucía o Castilla y León liderados por el PP.

"El grupo de gobierno garantiza la continuidad hasta diciembre de 2023 que es cuando toca acudir a elecciones generales", ha insistido.

Pedro Sánchez en España y Europa está "liderando medidas para contrarrestar los efectos del conflicto" y en el Debate del estado de la Nación trasladará "la gestión, la perspectiva y los pasos que vamos a seguir dando en Europa".

Ha adelantado que la próxima semana se presentará un paquete de medidas "destacado" para frenar las consecuencias de la inflación, con ayudas directas a agricultores, ganaderos y el sector de la pesca, la subida del 5 % de las pensiones no contributivas y 15% del ingreso mínimo vital, además de un paquete de ayudas a La Palma o la bonificación del 50% para el transporte que significará un acumulado de 15.000 millones de euros hasta el 31 de diciembre.

Respecto a la realidad canaria, Gómez ha opinado que en estos años se ha fortalecido y vertebrado el "proyecto socialista" en Canarias en una situación "excepcional" por la guerra de Ucrania que "obliga a un esfuerzo superlativo en la gestión de lo público para hacer frente a la inflación, a las consecuencias de la crisis y la presión migratoria".

Por su parte, el secretario general PSOE Gran Canaria, Sebastián Franquis, ha señalado España está "en una coyuntura política importante y a las puertas del Debate del Estado de la Nación donde tendrá un papel protagonista".

La Escuela, ha añadido, reflexionará sobre la coyuntura y también sobre el papel del partido, que vive "un momento de responsabilidad en España y Canarias", por lo que ha confiado en que esta reflexión "sirva para conectar con los ciudadanos y mostrar los logros obtenidos en los últimos años".

"Hay motivos suficientes para seguir construyendo, apostando y siendo optimista para repetir la confianza ciudadana"

Héctor Gómez candidato para ser expulsado de su puesto tras el debate del estado de la nación del 12 al 14 de julio

El pasado 20 de los asistentes a Ferraz para analizar los resultados de las elecciones en Andalucía, abandonaban la sede con la convicción de que «habrá cambios en la organización» socialista y afectaría a los responsables de la comunicación del partido y el grupo parlamentario sobre quienes hizo dos consideraciones muy «duras». La primera: "Aquí quienes no han funcionado han sido los responsables de comunicación"; y la segunda: "No se puede hablar en los medios de comunicación para no decir nada".

Lo que es una auténtica incógnita es quién sucederá a Héctor Gómez al frente del grupo parlamentario.

Entre los noveles se especula con perfiles nuevos y jóvenes, que rondan la cuarentena, como el portavoz de Economía, Pedro Casares, o la de Igualdad, Laura Verja.

Aunque hay quien opina que sería la ocasión perfecta para recuperar a perfiles con más predicamento en el partido como Patxi López, uno de los pesos políticos que pasaron al ostracismo en la anterior etapa de Sánchez y que encajaría rehabilitar en estos momentos.

Al fin y al cabo, hace justo un año de la descapitalización política que supuso la anterior crisis de gobierno, con la salida de José Luis Ábalos, Iván Redondo y Carmen Calvo, y meses después del Congreso ‘de la reconciliación’ de Valencia en el que Pedro Sánchez recuperó viejas figuras que apoyaron a Patxi López en las primarias.