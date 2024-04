Misión hostil: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Cuando la Fuerza Delta sufre una emboscada en territorio enemigo, el joven oficial Kinney (Liam Hemsworth) se niega a abandonar su lado. Su única esperanza es un piloto de drones de la Fuerza Aérea al que llaman Reaper (Russell Crowe).

Los dos comenzarán una brutal carrera contra el tiempo, en la que los prisioneros tendrán 48 horas para sobrevivir

Reparto

Russell Crowe (Reaper)

Liam Hemsworth (Kinney)

Milo Ventimiglia (Sugar)

Luke Hemsworth (Abel)

Ricky Whittle (Bishop)

Daniel MacPherson (Colonel Duz)

Chika Ikogwe

Lincoln Lewis

Actores más conocidos

Russell Crowe es un actor, productor y músico neozelandés-australiano conocido por su versatilidad y talento en la industria cinematográfica. Ha participado en multitud de películas a lo largo de su carrera, destacando tanto en dramas como en películas de acción.

Sus papeles más famosos incluyen su papel en "Gladiator (2000), en la que interpretó al general romano Maximus Decimus Meridius, ganando el Premio de la Academia al mejor actor por el papel. También protagonizó películas como A Beautiful Mind (2001), Master and Commander: At the End of the World (2003), A Good Mind (2001) y otras.

Además de su éxito en el cine, Crowe también se expandió a la producción cinematográfica y demostró su talento musical como líder de la banda 30 Odd Foot of Grunts.

Liam Hemsworth es un actor australiano conocido por sus apariciones en películas de acción y drama, así como por su apariencia y carisma en pantalla.

Es conocido por su papel de Gale Hawthorne en la saga Los juegos del hambre, donde co protagonizó junto a Jennifer Lawrence.

También protagonizó películas como The Last Song (2010), donde protagonizó junto a su exesposa Miley Cyrus, así como Independence Day: Strike Back (2016) y Red Sea Rescue (2020), entre otras.

Milo Ventimiglia es un actor estadounidense conocido por su versatilidad y destacadas actuaciones en televisión y cine.

Es principalmente reconocido por su papel de Jack Pearson en la exitosa serie de televisión This Is Us, donde recibió elogios de la crítica por su conmovedora interpretación del patriarca de la familia Pearson.

Además de su papel en This Is Us, Ventimiglia también apareció en otras series de televisión como Gilmore Girls, en la que interpreta a Jess Mariano, y Heroes, donde dio vida al personaje de Peter Petrelli.

También probó suerte en el cine, participando en muchas otras películas, como Rocky Balboa (2006) y The Revenant (2015).

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 1 de mayo. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.