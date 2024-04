Tarot: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Una película de terror basada en la famosa novela de Nicholas Adams.

La trama nos muestra el destino de un grupo de amigos que, tras leer sus horóscopos, comienzan a morir uno tras otro de una forma asociada a un determinado signo del zodíaco.

El asesino anda suelto y elige a sus víctimas basándose en los signos del zodíaco.

Reparto

Harriet Slater (Haley)

Adain Bradley (Grant)

Wolfgang Novogratz (Lucas)

Humberly González (Madeline)

Larsen Thompson (Elise)

Jacob Batalon (Paxton)

Alan Wells (Hanson)

Olwen Fouréré

Actores más conocidos

Adain Bradley es un actor de Inglaterra que es reconocido por su participación en la famosa serie de televisión “The Bold and the Beautiful”. En la película interpreta a Xander Avant, un personaje que tiene un impacto significativo en la trama y en los espectadores.

Además de Bold and the Beautiful, Adain Bradley también apareció en otras producciones televisivas, demostrando su versatilidad en la actuación y su capacidad para asumir una variedad de papeles. Su talento actoral es muy apreciado por la crítica y los fanáticos del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Bradley ha demostrado dedicación a su oficio y capacidad para dar vida a personajes memorables.

Su presencia en pantalla dejó una impresión duradera en los espectadores, lo que lo convirtió en un talento muy respetado en la industria del entretenimiento

Wolfgang Novogratz es un actor que se ha distinguido en la industria del entretenimiento gracias a su participación en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. Su incursión en el mundo del cine incluyó papeles en películas como Sierra Burgess Is a Loser y The Half of It, donde demostró su versatilidad y talento actoral, atrayendo la atención de la crítica y del público.

En televisión, Novogratz apareció en series como The Last Summer y Feel the Beat, consolidándose en la pantalla chica y siendo reconocido por su carisma y dotes interpretativas. Su capacidad para dar vida a diversos personajes y cautivar al público con sus actuaciones ha contribuido a su reputación en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Wolfgang Novogratz ha demostrado una dedicación inquebrantable a su oficio, desempeñando una variedad de funciones con pasión y dedicación.

Su presencia en pantalla es sinónimo de calidad artística y profesionalismo, lo que lo consagra como un talento emergente en cine y televisión.

Humberly González es una actriz que se ha distinguido en la industria del entretenimiento gracias a su participación en diferentes producciones televisivas.

Uno de sus papeles más importantes fue en la serie de televisión Ginny y Georgia, en la que interpretó a uno de los personajes principales, que se distinguió por su talento actoral y su capacidad para dar vida a personajes complejos.

Además, González protagonizó la serie Utopia Falls, donde demostró su versatilidad y capacidad para resolver problemas actuales.

Su presencia en pantalla ha tenido un impacto positivo tanto en el público como en la crítica, consolidándose como una figura prometedora en la industria del entretenimiento.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 10 de mayo. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.