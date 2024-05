Arthur: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Mikael Lindnord, capitán del equipo sueco de atletismo de aventuras, se encontró con una extraña situación durante una carrera de 400 millas en la selva ecuatoriana cuando un perro callejero se cruzó en su camino.

Después de que Lindnord lo alimentara, el perro lo siguió hasta el final de la ruta, superando incluso los caminos más difíciles del planeta.

Al final de la carrera, Lindnord decidió adoptar al perro y llamarlo Arthur y llevarlo a Suecia.

Reparto

Mark Wahlberg (Michael Light)

Simu Liu (Leo)

Juliet Rylance (Helen)

Nathalie Emmanuel (Olivia)

Ali Suliman (Chik)

Michael Landes (Broadrail Executive)

Rob Collins (Denker)

Paul Guilfoyle (Charlie Light)

Actores más conocidos

Mark Wahlberg es un actor, productor, empresario y rapero estadounidense.

Comenzó su carrera como rapero bajo el seudónimo de "Marky Mark" y luego pasó a la actuación, donde protagonizó muchas películas populares.

Wahlberg ha aparecido en muchas películas diferentes, desde dramas hasta comedias y películas de acción.

Sus actuaciones más famosas incluyen Boogie Nights, The Departed, The Fighter y Ted. También participa en la producción cinematográfica, apareciendo en varias películas y series de televisión.

Simu Liu es un actor canadiense conocido por su papel protagónico en la serie de televisión "Kim 's Convenience" y por interpretar a Shang-Chi en la película de Marvel Studios "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Antes de alcanzar la fama, Simu Liu trabajó en una variedad de empleos, incluyendo contabilidad, antes de seguir su pasión por la actuación. Su papel en "Kim 's Convenience" le brindó reconocimiento internacional y le abrió las puertas para interpretar a un personaje tan icónico como Shang-Chi en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Además de su trabajo en la actuación, Simu Liu ha utilizado su plataforma para abogar por la representación asiática en los medios y para promover la diversidad en la industria del entretenimiento.

Juliet Rylance es una talentosa actriz británica conocida por su versatilidad y habilidades interpretativas en cine, televisión y teatro. Ha participado en una variedad de producciones aclamadas, mostrando su destreza en una amplia gama de géneros y personajes.

Rylance ha interpretado roles tanto en producciones teatrales de renombre como en películas y series de televisión. Su notable talento actoral le ha permitido destacarse en obras clásicas, dramas contemporáneos y producciones innovadoras.

Además de su habilidad interpretativa, Juliet Rylance es reconocida por su compromiso con la calidad artística y su capacidad para sumergirse en los roles que interpreta, lo que le ha valido el reconocimiento de críticos y audiencias por igual.

Trailer

Dónde ver

A partir del 31 de mayo estará disponible en todos los cines de nuestro país. Más tarde, estará disponible en todas las plataformas.