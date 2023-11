La chaqueta de lentejuelas de Sfera que es puro glamour y que no se me escapa

La chaqueta de lentejuelas de Sfera es una prenda que no puede faltar en tu armario si buscas un look elegante y sofisticado. La chaqueta está confeccionada en un tejido de lentejuelas de color negro, lo que le da un toque de glamour y brillo.

La chaqueta tiene un corte recto y un largo midi, lo que la hace muy versátil. Puedes llevarla con pantalones, faldas o vestidos. También puedes llevarla con un cinturón para marcar la cintura y darle un toque más femenino al look.

Chaqueta rayas lentejuelas

La chaqueta de lentejuelas de Sfera es una prenda perfecta para cualquier ocasión especial. Puedes llevarla a una fiesta, a una boda o a cualquier evento en el que quieras brillar.

Estoy en la recta final para preparar mis looks para Navidad. Con esto no solo me refiero a los días importantes, sino aquellos días en los que también nos vestimos más elegantes como puede ser en la comida de empresa, ver el encendido de las luces de Navidad de nuestra ciudad o ir a la cabalgata de los Reyes Magos.

Esta chaqueta que he encontrado en Sfera es maravillosa y cumple a la perfección con todo lo que pedimos. Por lo que la incluiremos rápidamente en nuestro armario cápsula.

Las lentejuelas vuelven -como el turrón- a casa por Navidad.

Es difícil no entrar en una web o visitar una tienda y quedar atrapadas con todas las colecciones que incluyen lentejuelas, da igual si es un vestido, una chaqueta o un pantalón, todo brilla. Este modelo que hemos fichado en El Corte Inglés es de rayas y sigue el patrón de un cárdigan.

Si buscamos un look casual, pero relajado,lo podemos combinar con unos jeans en color negro y unas botas en tendencia.

Si, por el contrario, preferimos darle un toque elegante, no puede faltar el vestido negro que es un recurrente en nuestros looks más glamurosos.

El detalle de los botones negros hace que esta prenda sea muy elegante y podemos combinarla con un top sin mangas en color negro.

Además el cuello redondo es uno de nuestros favoritos y siempre sienta muy bien. El precio de la chaqueta de Sfera en El Corte Inglés es 35,99 euros.