¿Qué ocurre con el equipaje de mano cuando viaja en avión?

Adiós a las maletas de mano: cambio drástico en la forma de viajar

La Unión Europea ha aprobado una resolución por la que cada aerolínea está obligada a ofrecer una maleta de mano gratuita a todos los pasajeros. Este cambio, que entrará en vigor en 2024, supone un cambio drástico en la forma de realizar un viaje, ya que hasta ahora las aerolíneas cobraban un suplemento por llevar equipaje de mano. Es de obligado cumplimiento en cada aeropuerto de la UE.

Las maletas de mano tienen los días contados, llega un drástico cambio en la forma de viajar que será determinante para algunas aerolíneas. Ya no se podrá modificar la tarifa por este motivo. Viajar es algo que todo el mundo quiere hacer y acaba haciendo, gracias a las líneas low cost, sale más barato ir a Londres el fin de semana que a Salamanca desde Barcelona. Por lo que, muchos jóvenes optan por subirse al avión, contamine o no, para descubrir el mundo o las rutas low cost más baratas. A partir de ahora no tendrán problemas con las maletas de mano o con un bolso. Además existen decenas de web con información actualizada en esta material, así como la Dirección General de Consumo

¿Qué significa este cambio?

Este cambio significa que los pasajeros podrán llevar una maleta de mano de hasta 55 x 40 x 20 cm y un peso de 10 kg sin coste adicional. Esto supone un gran ahorro para los viajeros, ya que hasta ahora el precio de una maleta de mano podía alcanzar los 50 euros.

¿Qué impacto tendrá este cambio?

Este cambio tendrá un impacto significativo en la forma de viajar. Por un lado, facilitará la vida de los viajeros, ya que no tendrán que preocuparse por pagar por su equipaje de mano. Por otro lado, podría suponer un aumento de los costes para las aerolíneas, ya que tendrán que ofrecer este servicio de forma gratuita.

A partir de ahora, no podrán cobrar de más o hacer ninguna trampa. La UE prepara una normativa para todas las aerolíneas, de esta manera las medidas y el peso de las maletas de mano serán comunes para todas. Acabando así con el eterno problema de qué llevo en la maleta o por qué a él no le han cobrado y a mi sí.

A veces son pequeñas variaciones o simplemente un viaje más lleno que de costumbre. Los aviones despegar teniendo o no el cupo lleno, con lo cual, podemos ir a un lugar de Europa 4 o 5, dependiendo de la hora y de los billetes que se han vendido. Aunque las maletas podrían ir con un asiento propio, no siempre se puede conseguir esta capacidad, por lo que siempre es preferible saber antes que nada qué maleta se puede llevar.

Las maletas de mano son esenciales también para llevar lo más básico. Aquello de lo que no podemos desprendernos o no puede ir en la maleta convencional. El ordenador, la Tablet o la documentación más importante la tenemos a mano siempre. Además de al menos un conjunto de ropa por lo que pueda pasar con el resto del equipaje. En escapadas cortas suele ser lo único que llevamos por lo que es esencial tenerlo cerca todo.

¿Qué alternativas existen?

Las aerolíneas podrían ofrecer servicios adicionales para compensar el coste de la maleta de mano gratuita. Por ejemplo, podrían ofrecer la posibilidad de facturar una segunda maleta de forma gratuita, o podrían ofrecer descuentos en el precio de los billetes.

¿Qué opinan los viajeros?

Los viajeros han recibido con entusiasmo esta noticia. En una encuesta realizada por la Comisión Europea, el 90% de los encuestados se mostraron a favor de que las maletas de mano sean gratuitas.