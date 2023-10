Los pendientes de Tous superventas: un 60% de descuento

La firma de joyas catalana Tous posee unos pendientes atemporales y elegantes con materiales tan premium como el oro rosa y los diamantes a un precio irresistible con una rebaja del 60% sobre el coste original. Los pendientes de oro rosa con diamantes de Tous son la maravilla más evidente de todas las rebajas de el gigante español El Corte Inglés.

El oro rosa, los diamantes y las perlas se funden en unos pendientes de pura tendencia lujo silencioso que se encuentran disponibles en Jerez de la Frontera y en el resto de España. El Corte Inglés tiene todas las de ganar con una pieza como esta. Estos son todos los detalles pertinentes.

Los pendientes de oro rosa con diamantes de Tous en El Corte Inglés

Los pendientes de oro rosa con diamantes de Tous en El Corte Inglés son realmente espectaculares y cuentan con un diseño pequeño y minimalista que refleja la esencia imperante en las tendencias del mundo de la moda y la joyería como son el lujo silencioso y la ausencia de estridencias.

Estos pendientes tienen mucho que decir y no pasarán desapercibidos a pesar de su pequeño tamaño en ningún tipo de propuesta, look u outfit que se precie. Se trata de una joya que combina a la perfección el oro rosa, los diamantes y la perla light tan característica de la firma.

Una vez más el buen hacer de la joyería de Tous se lleva el premio a una de las joyas más elegantes de la temporada. Este tipo de pendiente casa la perfección con todo tipo de ropa del día a día y también de contexto formal o fiesta. El toque de elegancia que se precisa está servido.

Un auténtico todoterreno para coronar todos los looks de la temporada de otoño e invierno sin ningún tipo de remordimientos. Esta propuesta es completamente atemporal y será el no va más temporada tras temporada. El tiempo no colocará esta joya en un segundo plano nunca.

Certificación de autenticidad Tous

Todos los bolsos y accesorios cuentan con un certificado de Autenticidad Tous que certifica que el producto es original y la elaboración totalmente artesanal y personalizada de este producto, garantizando el control de calidad más exigente. Los artículos fabricados con materias naturales pueden presentar alteraciones que no deberían ser consideradas como defectos.

Cuidado de las joyas de Tous

Todas las joyas Tous han sido tratadas con una técnica que ayuda a prevenir la pérdida de brillo. Aun así, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones para optimizar su buen estado en el tiempo:

Guardar en su estuche original sin que entre en contacto con otras joyas para evitar roces o ralladuras. Evitar el contacto con líquidos, productos químicos o cosméticos. Evitar los cambios de temperatura extremos y golpes. Es recomendable hacer una revisión periódica del engaste de las joyas con gema, especialmente las sortijas y pulseras, así como el enhebrado de collares de perlas o gemas.

Detalles principales de los pendientes de oro rosa con diamantes de Tous en El Corte Inglés

Ref. 918633030

Tuyo TOUS Light de oro rosa de 18kt con diamante talla pera de 0,11ct y perla.

Cierre presión. Tamaño del pendiente: 0,6 cm.

ORO 18KT

Contraste: 750/000

Peso total aproximado: 0.855 g

Precio de Tous en El Corte Inglés

Los pendientes de oro rosa con diamantes de Tous en El Corte Inglés poseen un precio de rebajas increíble. La firma catalana te ofrece la oportunidad de tener una joya bajo sus siglas sin que el cliente se mueva de casa. Estos pendientes cuestan 189 euros. Poseen un 60% de descuento y un precio original de unos 480 euros.