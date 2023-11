El tendedero invisible de ideal para colgar sábanas y toallas y que además no estorba

¿Estás cansado de tener que tender la ropa dentro de casa cuando llueve o hace frío? ¿Te gustaría aprovechar mejor el espacio de tu hogar y no tener que lidiar con los molestos tendederos que ocupan mucho sitio? Si la respuesta es sí, entonces te interesa conocer la solución mágica que Bauhaus tiene para ti.

Todavía estamos sufriendo los estragos de la borrasca Ciarán cuando la Aemet avisa de que ya llega otra borrasca que va a dejar viento y lluvia en casi toda España . No obstante, por mucho que llueva, la ropa se sigue ensuciando y acumulando en el cesto de la colada. No es una tarea que podamos aplazar indefinidamente hasta que el sol vuelva a brillar. Toca pensar alternativas a tender al aire libre o la secadora, si no tienes o te has cansado de que te encoja la ropa.

Durante las últimas semanas, hemos podido comprobar que modelos de tendederos hay tantos como necesidades tengamos: existen para detrás de las puertas, para la bañera, para aprovechar el espacio muerto entre dos muebles, giratorio y con paraguas incorporado, que no se oxida, para los radiadores...

Sin embargo, ¿qué hacemos con las toallas, sábanas y otra ropa de cama? Sobre todo, si no queremos que coja olor a humedad. Y es que ya sabemos que los expertos recomiendan lavar las sábanas todas las semanas, da igual la borrasca que azote el país.

Para solucionar este contratiempo, hace unos días hablábamos de la percha en espiral que habíamos encontrado en Amazon para colgar las sábanas en suspensión dentro de casa. No obstante, si no te acaba de convencer el mecanismo, tenemos una alternativa sacada del catálogo de Bauhaus.

Se trata de un tendedero de pared que es prácticamente invisible gracias a su cuerda retráctil. En total, son un máximo de ocho metros de longitud de secado que se pueden utilizar tanto en interior como en exterior debido a que el material con el que está fabricado es resistente a la intemperie.

Simplemente tenemos que atornillar las dos carcasas a dos superficies distintas, pudiendo así elegir libremente la longitud real de la cuerda según el espacio disponible. El tensor automático de la carcasa se encarga de mantener la cuerda siempre tensada.

Su carcasa giratoria también es muy práctica porque, con ella, se puede elegir la dirección de la cuerda. No obstante, lo mejor es que, cuando no necesitamos tender nada, podemos recoger la cuerda y la carcasa se queda pegada a la pared, ahorrando espacio y pasando este tendedero completamente desapercibido.

Pero eso no es todo. Este tendedero de pared tiene otras ventajas que te sorprenderán. Por ejemplo, al tender la ropa en vertical, evitas que se arrugue y facilitas el planchado. También, al no tener que usar una secadora eléctrica, ahorras energía y cuidas el medio ambiente. Y por si fuera poco, al tener la ropa más ventilada, evitas la humedad y los malos olores.

Como ves, el tendedero de pared Rollfix 80 de Leifheit es una solución mágica que te ofrece Bauhaus para que puedas tender la ropa dentro de casa sin problemas. Es un producto fácil de usar, de instalar y de guardar. Es un producto resistente, duradero y económico. Es un producto que te ayuda a mantener tu ropa limpia, seca y ordenada. ¿A qué esperas para comprarlo?

El paquete incluye las fijaciones y ganchos de pared para montar el tendedero. Podemos encontrarlo en Bauhaus por solo 19,49 euros.

El tendedero de pared Rollfix 80 de Leifheit

Características técnicas