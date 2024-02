Alejandra Rubio reaparece tras hacerse público su romance con Carlo Costanzia

Tras conocer el romance entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio gracias al reportaje que ha publicado en exclusiva la revista Semana este miércoles, hablábamos con el modelo y se mostraba muy parco en palabras a la hora de hablar de la relación que mantiene con la colaboradora de televisión.

Sin embargo, hasta ahora no habíamos visto todavía a la hija de Terelu Campos y todas las miradas estaban puestas a 'Así es la vida' por si esta tarde estuviese en el programa... pero no ha sido así. Eso sí, la joven ha abandonado su casa para acudir a las instalaciones de Telecinco y hemos podido hablar con ella y preguntarle por esta nueva ilusión.

Alejandra aparecía ante las cámaras tras hacerse público su romance con Carlo y dejaba claro que "no tengo nada que decir de mi vida privada" y que se ha parado a atender a la prensa porque "soy educada", pero no va a dar detalles de su historia con él porque "lo tengo tan claro, es mi vida y quiero que siga siendo así, no la de todo el mundo".

Además, ha aprovechado para desmentir que esté tan ilusionada como han dejado entrever en los programas de televisión: "Se dicen tantas cosas que son mentira". La joven se reía cuando se le preguntaba por Carlo en varias ocasiones y al decirle que se le nota ilusionada, contestaba: "Es que me hace gracia porque tu me tienes que hacer preguntas y yo lo respeto, pero no te voy a contestar, no quiero".

Por último, Alejandra ha llegado las instalaciones de Mediaset y ha evitado dar detalles sobre su relación con el modelo: "Ya he contestado y no tengo nada que decir" y entraba en su interior con una sonrisa en su rostro.