Fran Rivera se defiende rotundo ante las acusaciones de "machista"

Días después de la exclusiva concedida por Julián Contreras, los coletazos de la información dada siguen perjudicando y dañando la imagen de su hermano.

Fran Rivera, que en esta ocasión ha querido defenderse de las personas que lo tachan de machista.

"Se me está tachando de machista por lo que dije de esta señorita que me critica tanto.

A mí que una mujer, escriba una nota, le pida un teléfono o le pida salir a un chico, me parece fantástico.

Me parece fantástico de verdad.

Lo que yo digo, lo que no me parece, es que alguien que quiere quedar contigo luego te critique, estaba hablando desde el resentimiento y eso es lo que decía. No voy a permitir que me tachen de machista"

Dejaba claro el diestro aprovechando la presencia de las cámaras por el cinco cumpleaños de su hijo Curro.Consciente de todo lo que se está diciendo sobre él y la posición 'machista' de la que muchos le acusan, el torero no quiere que se siga hablando de esto: "Ni estoy a favor del machismo ni soy lo menos machista que hay en la vida.

Quiero aprovechar, no quiero que quede ahí".Feliz de poder compartir con su hijo un día tan especial, aunque sin grandes celebraciones, Fran reconocía que las consecuencias de la entrevista de su hermano Julián están siendo muy dolorosas para él. "Perdona esto es muy doloroso para seguir en ello" reconocía ante las cámaras para añadir: "No es fácil. Yo ya he ido y he dicho todo lo que he vivido".