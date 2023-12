Gisela recibe el alta hospitalaria tras ser ingresada de urgencia en su quinto mes de embarazo: "No se lo deseo a nadie"

GISELA EN 'Y AHORA SONSOLES'

La reconocida cantante Gisela, quien se encuentra embarazada, ha abandonado el hospital después de enfrentar unos días difíciles debido a un cólico nefrítico en el quinto mes de gestación.

Durante su ingreso, la artista ha ido compartiendo las últimas noticias sobre su estado de salud por medio de sus redes sociales.

A la salida del hospital, el equipo de Europa Press ha podido hablar con ella, que iba acompañada de su pareja, José Ángel Ortega: "Han sido unos días muy duros y muy intensos física y emocionalmente, sobre todo por el miedo de lo que le pudiera pasar al bollito, como yo digo".

La cantante ha explicado que el cólico nefrítico se produjo debido a una piedra que se generó en el riñón y que, en su caso, no se desprendía, lo que podía ocasionar una infección peligrosa: "Una infección en el riñón es muy peligrosa a nivel vital, puedo morirme yo, el bebé y ser un cuadro pues muy fatal, lo que se quería evitar era eso".

Gisela ha detallado la solución médica adoptada: "En principio, lo que me han hecho tiene que aguantar hasta el final del embarazo e iremos viendo día a día".

La artista ha compartido que el dolor que experimentó fue incontrolable y describió el cólico como "un dolor tan agudo que pierdes casi el conocimiento": "Entras en shock, convulsionas, es un dolor inhumano y lo que te digo, no me podían poner la medicación que normalmente se pone a este tipo de cuadros porque estoy embarazada, entonces el dolor era bastante más incontrolable. He pasado tres días que que no se los deseo a nadie".

La cantante, ahora en el quinto mes de embarazo, señala que está entrando en una fase en la que el bebé tiene más posibilidades de ser viable.

Aunque ha pasado por momentos difíciles, Gisela agradece el apoyo de su pareja y de su familia durante este periodo: "Tengo a mi chico, tengo a mis perros, tengo a mi familia, pero sí, él es el que está ahí conmigo mano a mano. Hombre, es que al final el equipo es este, ¿no? Es el que tiene que ser".

Respecto a sus compromisos profesionales, Gisela afirma que, aunque tomará la semana como descanso, espera retomar sus actividades poco a poco. "Puedo cantar, puedo subirme a un escenario, pero todo esto va a ser día a día", explica, reconociendo que esta situación es nueva y desconoce cómo reaccionará su cuerpo.