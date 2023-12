Mafalda de Bulgaria se deshace en elogios hablando de la Princesa Leonor

El pasado 28 de mayo tuvo lugar una boda de ensueño en Mallorca: Mafalda de Bulgaria y Marc Abousleiman se daban el 'Sí, quiero' y allí congregaban a multitud de rostros conocidos como la Infanta Elena y su hermana, la Infanta Cristina.

Un enlace matrimonial en el que también hubo grandes ausencias como la de Kalina de Bulgaria, que no asistió porque no estuvo invitada.

Viviendo uno de sus mejores momentos personales, hace unos días hablábamos con ella y la preguntábamos por la Princesa Leonor, una de las grandes protagonistas de este 2023.

Sin pelos en la lengua, nos confesaba que "es una niña muy especial, le deseo muchísima suerte, no es un trabajo fácil y espero que todo le vaya muy bien".

Siempre muy discreta con los temas relacionados con la Familia Real, evitaba a toda costa hablar del reciente cumpleaños de Leonor y la nueva faceta de Doña Letizia mucho más cercana: "Yo ya me voy esas cosas yo ya no me meto".

De lo que sí que nos habló fue de su faceta musical, asegurándonos que su padre también es muy fan de su música: "Claro que sí, muy fan, también me apoya mucho, pero la casualidad de que no pudo estar aquí".

Por último, también nos desvelaba que "mi madre es la más fan, tengo mucha suerte" y anunciaba que "el año que viene estamos organizando la gira y muy bien, con muchas ganas".