Michelle Calvo reacciona a la nueva relación de su ex pareja Carlo Costanzia con Alejandra Rubio

Situada en el punto de mira por la relación sentimental que tuvo en el pasado con su compañero de profesión Carlo Costanzia, Michelle Calvo ha reaparecido en los Premios Fotogramas asegurando que no quiere hacer ninguna declaración sobre la nueva historia de amor de Carlo con Alejandra Rubio.

"No mi amor, no mi vida, tengo mi vida, mi trabajo y lo dicho, no hablo de mi vida no voy a hablar de nadie más" sentenciaba la actriz cuando le preguntaban por este nuevo idilio amoroso.

A pesar de todo, Michelle no borra de su pasado la relación que mantuvo con el hijo de Mar Flores: "No hay que borrar nada en esta vida, todo lo que vivamos nos conforma como persona, está todo bien en esta vida lo que nos suceda, nos hace mayores y más fuerte".

Feliz por el momento profesional que está atravesando, la tinerfeña reconoce: "En el mejor, estoy feliz de la vida, vienen muchos proyectos, tenemos otro proyecto en marcha, viene un año, una temporada también de mucho trabajo, toda la gente de mi familia está genial y estoy súper bien".

A pesar de la felicidad por poder dedicarse a lo que siempre ha querido, Michelle asegura que es una profesión complicada: "Siempre digo que es vocacional, yo estoy lejos de mi familia, están en Tenerife y eso se hace duro pero cuando interpretar y desarrollar un personaje hace que todo merezca la pena".