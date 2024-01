Paco Arévalo muere a los 76 años

El humorista Paco Arévalo ha muerto a los 76 años de edad. Según ha informado la revista ‘Semana’, el cómico ha sido encontrado sin vida en su domicilio de Valencia por su hijo. La razón del deceso todavía no se ha confirmado, aunque según fuentes cercanas a la familia citadas por la revista podría tratarse de un infarto.

Su carrera profesional fue de lo más prolífica. Debutó en el gremio de las artes actuando como torero en el espectáculo de ‘El Bombero Torero’, una profesión en la que imitaba a su padre. Su fama se disparó a finales de la década de los 70 y a principios de los 80., especialmente después de aparecer semanalmente en el programa ‘Un, dos, tres... responda otra vez’.

Arévalo también hacía otros trabajos alejados de la televisión. En el cine, fue uno de los fijos en los repartos de las comedias de Mariano Ozores, pero también hizo trabajos radiofónicos en cintas de casete que eran muy vendidas en las gasolineras del país.

Finales del siglo XX y principios del XXI

Antena 3 se decidió allá por 1997 a darle un programa por primera vez en su carrera. Con ‘Arévalo y Cía’, un programa de sketches cómicos, Francisco Rodríguez Iglesias terminó de asentarse en el panorama televisivo. Otro de los grandes referentes de la época, Juan Muñoz, se fijó en él para que hiciese de jeque árabe en la película ‘¡Ja me maaten...!’.

En 2005 participó en el programa de televisión ‘La Granja’ y con el paso del tiempo fue apareciendo más en programas de televisión en la franja de tarde. Así, era común verle en ‘La tarde con María’, presentado por María del Monte, y en ‘Sálvame’ o ‘Sábado Deluxe’ hace apenas cinco años. En teatro, compartió escenario en 2011 con Bertín Osborne para representar ‘Dos mellizos’.

El origen de su apodo y su vida personal

La carrera profesional de Arévalo es difícil de explicar sin su padre: Paco Arévalo. De él tomó la inspiración de su profesión e incluso adoptó su segundo apellido como apodo para sus actuaciones. La muerte de su progenitor en 2018 fue un duro golpe, como también la muerte de su mujer y de dos de sus hijos.

Arévalo estuvo casado con su pareja de toda la vida, Elena. La mujer murió en 2015 a causa de un cáncer que llevaba sufriendo hace tiempo. “Nos conocimos cuando éramos unos críos. Yo tenía 17 años y nos casamos al año siguiente. Llevábamos 50 años juntos y muy felices”, contó el cómico tras el sepelio. Fue un duro golpe en una vida llena de sinsabores, pues antes habían muerto dos hijos del matrimonio: uno al mes de nacer y otro con 27 años a causa de un infarto.

Tras ello, mantuvo una breve relación con la actriz Malena Gracia, con la que había trabajado en varios proyectos a lo largo de su carrera. “Siempre lo he dicho. Le deseo todo lo mejor, toda mi vida lo he admirado. Es un hombre que profesionalmente chapó, murió su mujer y le han pasado muchas cosas, pero yo creo que no era la persona para mí”, confesó la artista en una entrevista en EsDiario.