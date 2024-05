Sofía Suescun regresa a España tras su apasionado y romántico reencuentro con Kiko Jiménez en 'Supervivientes'

Cansada pero muy feliz. Así ha regresado este jueves a España Sofía Suescun tras su romántico y apasionado reencuentro con Kiko Jiménez en 'Supervivientes'. La Reina de los realities, primera concursante confirmada de 'Supervivientes All Star' -novedoso formato que reunirá a algunos de los grandes protagonistas de la historia del programa de Mediaset- viajaba a Honduras este martes para sorprender a su novio y darle fuerzas en la recta final del reality.

Y demostrando lo enamoradísimos que están después de cinco años de relación, nos regalaban uno de los momentos más emotivos y románticos de esta edición, en la que confesando que la influencer es el amor de su vida, el de Jaén anunciaba que se quería casar con ella.

Además de esta declaración de amor, también hubo mucha pasión en la pareja, que vivió una noche de lo más ardiente en la que Kiko ni siquiera se acordó del hambre que lleva pasando en los Cayos Cochinos desde hace dos meses.

"Estoy muy cansada porque no he dormido, pero el reencuentro ha sido muy bonito" ha afirmado Sofía todavía en una nube, asegurando que a pesar de la 'petición' de su chico ella "no es de bodas" a pesar de que su relación está más que consolidada. "Es una forma de decir todo lo que te ama, el quiero todo contigo, tampoco hay que llevarlo a cabo. Es una expresión al final, ¿no? Si llega el día que llegue, pero vamos, es que no tiene ningún sentido una boda. Es quiero todo contigo sin más" ha asegurado rotunda.

"Kiko está fuerte y las críticas le dan igual" ha añadido, desmintiendo entre risas que haya tenido una noche de pasión con Kiko: "Estábamos tranquilitos. Hacer el amor en el Caribe imagínate, pero no es el caso" ha sentenciado.