Deco ya tiene sustituto para Xavi Hernández en el Barça

No corren buenos tiempos en el FC Barcelona, y menos para un Xavi Hernández muy cuestionado. Según informa un medio barcelonés nacionalista, el técnico egarense está pasando por su peor momento desde que aterrizara en el Camp Nou, para salvar a un equipo a la deriva, tras la marcha de Leo Messi. El entrenador blaugrana logró con creces su propósito y se ganó una renovación a pulso que, a la postre, significó un nuevo título para el club en su primera temporada completa en el banquillo culé. Xavi se hizo con LaLiga, después de varias temporadas convulsas del Barça, pero ahora todo ha dado un giro.

El entrenador de Terrassa no mantiene una gran relación con Deco, muestra de ello fueron los rifirrafes sobre los años de prolongación de su contrato. Además, su equipo, a día de hoy, dista mucho del que fue en su primer año completo, con jugadores del nivel de Robert Lewandowski, Ronald Araujo, Jules Kounde, Frenkie de Jong, o Pedri, entre muchos otros.

Los catalanes han perdido su identidad, ese 'ADN Barça' que les hacía dominar los partidos de cabo a rabo, practicando un fútbol de toque excelso, encontrando espacios por dentro y haciendo mover al rival. Todo eso ha desaparecido.

Ahora, el FC Barcelona es un equipo previsible, al que cualquier rival le pone contra las cuerdas. La plantilla blaugrana va dejando dudas a cada partido que pasa, y para muchos el principal culpable es el entrenador. Una cuestión, por otra parte, lógica, ya que es mucho más fácil prescindir de una persona que de todo un equipo completo. Lo cierto es que, siendo sinceros, a estas alturas, si Xavi sigue dirigiendo a esta plantilla es por ser quien es y porque Joan Laporta no tiene más remedio que 'tragárselo'.

No obstante, Xavi cada vez es más cuestionado y más criticado, ya que no está siendo capaz de sacarle el máximo rendimiento a una plantilla de un gran nivel. Las dudas sobre el futuro del entrenador se acrecientan a medida que transcurren las jornadas, y desde las altas esferas saben que, si la situación sigue así, no podrán aguantar demasiado tiempo.

Sí, el Barça sigue vivo en la Copa del Rey (con muchas dudas después de enfrentarse a dos rivales de menor entidad como el Barbastro y el Unionistas de Salamanca).

Sí, también sigue vivo en la Champions League (después de hacer el ridículo ante el Amberes).

Pero La Liga... Eso es otra cosa. Los catalanes han dejado escapar demasiados puntos respecto a Girona y Real Madrid, que siguen sin dar tregua en lo más alto de la clasificación.

Deco no confía en Xavi Hernández, y está tratando de hacerle ver a Laporta cuál es la mejor solución, que es prescindir de sus servicios para tratar de dar un volantazo a la situación.

Así pues, la mano derecha del presidente blaugrana se ha puesto manos a la obra para encontrar al sustituto ideal de Xavi. A Laporta le gusta mucho el entrenador del filial, Rafa Márquez, pero Deco tiene en mente otros planes, que pasan por contratar a otro exjugador del Barça.

Según han informado en Esport3, la gran sorpresa del director deportivo portugués en su lista es la de Thiago Motta. Actualmente, está dirigiendo a un sorprendente Bolonia, que es séptimo en la Serie A, a solo 2 puntos de la Champions League. Con el italiano en los banquillos, el Bolonia ha sumado 32 puntos en 20 partidos. El perfil del exjugador blaugrana encaja a la perfección, ya que es conocedor de la filosofía culé.