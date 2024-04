Sporting de Gijón- Cartagena: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Sporting de Gijón recibirá al Cartagena en El Molinón. El equipo local es octavo, aunque de momento no está en los puestos del play- off de ascenso, están a un solo punto de meterse, hay que tener en cuenta lo pareja que está esa zona. Por otro lado, el Cartagena busca la salvación, por ahora están 5 puntos por encima del descenso, pero no puede haber ningún despiste porque esta zona también está muy pareja.

El Sporting de Gijón volvió a ganar en la última jornada luego de haber perdido los 2 anteriores, los últimos resultados indican que es un equipo que le sale bien o mal, no tiene grises, o consigue la victoria o pierde el partido.

El Cartagena ha partido tan solo un partido de los últimos 5, ganando 2 de ellos, lo que ha hecho que se separe un poco con respecto a la zona de descenso, pero los 5 puntos de ventaja que tienen, se pueden disolver muy rápido.

Horario y dónde ver el Sporting de Gijón- Cartagena

El partido Sporting de Gijón- Cartagena correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Hypermotion se disputará el sábado 13 de abril a las 16:15. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion.

Sporting de Gijón

El Mirandés recibió al Sporting de Gijón en el Municipal de Anduva. El equipo visitante se adelantó con el gol de Méndez en el minuto 4, el local empató por medio del gol de Alcedo en el 28, Carlos Martín perdió la oportunidad de remontar al fallar un penalti en el minuto 35, en el 57, Méndez volvió a adelantar al Sporting de Gijón y González cerró el resultado en el minuto 73.

Cartagena

El Cartagena recibió al Real Valladolid en el Cartagonova. Los pucelanos se adelantaron con el gol de Meseguer en el minuto 20, y ya en el 37 el equipo visitante marcó el segundo y último gol del partido mediante Tarrega.

Resultado Anterior

Se enfrentaron en la jornada 18 en el Municipal de Cartagonova. El solitario gol de Juan Carlos ya en el minuto 79 le dio la victoria al equipo local.