Tenerife- Huesca: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Tenerife recibirá al Huesca en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Puesto 13 y 15 respectivamente, ambos están separados de la lucha por los play- off de ascenso, el Tenerife está en tierra de nadie, prácticamente no se juega nada, a no ser que consiga una racha muy bueno o muy mala, el Huesca tiene que estar más pendiente del descenso, sólo tiene 6 puntos más que el primero de los de la zona roja.

El Tenerife ha ganado 2 de los últimos 11 partidos, eso ha hecho que se aleje de la lucha por entrar a los play- off de ascenso, la buena noticia es que antes consiguió buenos resultados y no tiene mucho riesgo de descender, pero una buena forma a base de resultados podría suponer volver a pelear por el ascenso.

El Huesca no ha perdido en los últimos 7 partidos, ganando 3 y empatando el resto de ellos. Los resultados de los equipos de los de atrás han sido peores por lo general, entonces no ha perdido distancia con respecto a la salvación.

Horario y dónde ver el Tenerife- Huesca

El partido Tenerife- Huesca correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion se disputará el sábado 16 de marzo a las 18:30. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion 2.

Tenerife

El Tenerife visitó al Racing Club en El Sardinero. Fue un encuentro repleto de emociones. En el minuto 47 de la primera mitad, López colocó a los canarios en ventaja, pero Morante igualó las cosas en el minuto 55. Sin embargo, en el minuto 70, el Tenerife retomó la delantera con un gol de Nacho. A partir de ese momento, el Racing Club desató un torbellino, anotando tres goles en un lapso de 9 minutos: Sangalli (min. 74), Manu (min. 79) y Martín (min. 83). En el minuto 91, la expulsión de Luismi Cruz dejó al Tenerife completamente fuera de juego.

Huesca

El Huesca recibió al Andorra en su último partido. Todo empezó bien por la expulsión de Alende en el minuto 27 para dejar a los andorranos con 10, y 2 minutos después, Obeng adelantó al equipo local, en el minuto 64, Elady marcó el 2-0 final.

Resultado Anterior

En la jornada 2, el Huesca recibió al Tenerife en El Alcoraz. En el minuto 14, López adelantó a los canarios, y en el 50, Rubio dobló la distancia. No sucedería nada más y el Tenerife se llevó los 3 puntos.