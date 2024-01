El 97% de los españoles prefiere consumir alimentos nacionales aunque sean más caros

Un hombre hace la compra en un supermercado de Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

El 97% de los españoles prefiere consumir alimentos nacionales antes que otros más baratos producidos en otros países, aunque esto suponga un incremento en el coste. Es una de las conclusiones que arroja una encuesta realizada a 1.383 personas residentes en la Península, Canarias y Baleares.

El objetivo del sondeo, elaborado por la agencia Agrifood Comunicación en colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias, es analizar el conocimiento que tienen los consumidores sobre la producción de alimentos y bebidas y su importancia para la sociedad.

Los encuestados están interesados en un consumo lo más cercano posible, ya que el 77% no está conforme con importar los productos que proceden de otros países. El 93% afirma estar interesado en conocer dónde se produce lo que come y bebe, así como quién lo hace.

Disconformidad con la relación calidad-precio de los productos

Otra de las cuestiones que se aborda es el incremento de precios que han sufrido los alimentos y bebidas debido a la subida de los costes de producción. El 42% de los entrevistados considera justificado este aumento, el 34% asegura no estar conforme y el 24% señala no tener información suficiente para valorar este aspecto. Por otra parte, el 54% sostiene no estar conforme con la relación calidad-precio de los alimentos y bebidas que consume. La gran mayoría de encuestados (96%) dice ser consciente de que si los productores dejaran de producir alimentos, los precios subirían, y como consecuencia no estarían al alcance de todos los consumidores.

Conocimiento del consumidor sobre el sector alimentario

El producto pasa por varios eslabones que conforman una cadena alimentaria compleja desde que el agricultor cultiva un alimento o el ganadero cría un animal hasta que llega, finalmente, a la mesa del consumidor. El 73% de los encuestados declara conocer el proceso de producción, transformación, logística y comercialización de los alimentos y bebidas. El 96% de los encuestados asegura importarle lo que come cada día. Casi el 80% afirma conocer la labor que realizan los productores de alimentos antes de que lleguen a sus mesas.

Medio ambiente y bienestar animal

Mientras que el 69% de los encuestados sostiene que los agricultores, ganaderos, pescadores, la industria alimentaria y la distribución cumplen con la amplia normativa en materia de respeto al medio ambiente, bienestar animal, seguridad alimentaria y otras legislaciones, el 16% de las personas encuestadas considera lo contrario respecto a esta cuestión y el 15% no lo tiene claro.

Con estos datos, se concluye que en general los consumidores son conscientes del proceso de producción del sistema alimentario, interesándose en su gran mayoría por conocer el origen de lo que comen y beben, así como quién lo produce. Sin embargo, los consumidores afirman no estar conformes con la relación calidad-precio de los alimentos y bebidas que consumen, aunque si consideran justificado el incremento de precios como consecuencia de la subida de los costes producción.

Iniciativa "Si yo no produzco, tú no comes"

“Si yo no produzco, tú no comes” es una iniciativa apoyada por 49 organizaciones y empresas del sector agroalimentario a través de la cual se ha elaborado esta encuesta. Entre las compañías que forman parte de este proyecto se encuentra Central Lechera Asturiana, Foro Interalimentario, Massey Ferguson, Banco Sabadell, entre otras. Se trata de un plan colaborativo de comunicación y relaciones públicas para mejorar la reputación del conjunto de la cadena alimentaria y concienciar a la sociedad de la importancia del sector agroalimentario en su conjunto, según han explicado en una nota de prensa.

"Es imprescindible conocer las sensibilidades del consumidor, pero, también como sector, debemos informarle del valor de contar con una cadena alimentaria eficiente y con valor", señala Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España. "Por eso impulsamos Si yo no produzco, tu no comes, para que sean conscientes del beneficios de consumir alimentos de aquí, producidos, transformados y distribuidos, con requisitos estrictos de calidad, medioambientales y con garantías sociales".