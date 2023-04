El boicot a las aseguradoras de los médicos de la sanidad privada amenaza con extenderse por toda España.

Imagen de recurso de un facultativo pasando consulta.

El descontento de los médicos privados con las compañías de seguros viene de lejos. El motivo principal reside en los precios por consulta pactados entre las aseguradoras y los médicos privados.

Dicho sector, el de los médicos que trabajan en la sanidad privada, aseguran que llevan 30 años sin cambios notables en estos baremos. Esto significa que están cobrando por consulta más o menos lo mismo que desde entonces.

El pasado 23 de enero comenzaron en la provincia de Sevilla paros en las consultas de los médicos privados. El segundo día convocado para los paros era el 31 de enero, y sucesivamente, el 8, 16 y 24 de febrero.

Dichas jornadas de huelga fueron lideradas por el Colegio de Médicos de Sevilla (Ricoms), junto con el apoyo del Sindicato Médico de Sevilla, la Unión Médica Profesional (Unipromel) y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (UATAE).

Tras lo acontecido, desde Unipromel afirman a Confidencial Digital que aún no se ha sentado ninguna compañía de seguros a negociar con ellos -los médicos privados- nuevos baremos para el año que viene.

El presidente de Unipromel y de la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE), Ignacio Guerreo, puntualiza a ECD que por definición un baremo es “un pacto de precios entre dos partes -aseguradora y médico-, incluso entre tres -paciente-. Esto significa que tienen que estar de acuerdo con los costes por una consulta de 20-25 minutos todas las partes”.

A día de hoy, según indican desde Unipromel, por una visita general, es decir, de atención primaria, el baremo medio que recibe un médico por atender a un paciente asegurado está entre los 8 y 9 euros.

La segunda visita se reduce a la mitad, unos 4 o 5 euros. Las tarifas de las consultas con médicos especialistas, como dermatólogos, oftalmólogos…, son algo superiores, entre 14 y 19 euros. Desde Unipromel piden que los honorarios suban a los 35-40 euros por consulta.

Sevilla ha pasado a la fase 2

El presidente de Unipromel ha sentenciado a ECD que “ya están en la fase 2. [..] El que no se siente a negociar el 30 de junio se rescinde el contrato”.

Los paros ya concluyeron en el mes de febrero. Las aseguradoras siguen sin sentarse a negociar con los médicos privados. Por este motivo, Unipromel ha puesto una fecha tope para que las compañías de seguros negocien nuevos honorarios con los médicos privados que tienen contratados en Sevilla.

Esa nueva fecha es el 30 de junio. Las negociaciones tendrán lugar durante los meses de verano para que en septiembre se anuncien los nuevos acuerdos para 2024.

Desde Unipromel argumentan que el motivo de esta fecha se debe a que “normalmente la renovación de las pólizas suele hacerse a principios de año, y los pacientes tienen derecho a saber”.

Si las aseguradoras deciden negociar, que desde Unipromel esperan que así sea, el año que viene todo seguiría funcionando como hasta ahora.

En caso contrario, los médicos privados anularán el contrato con los 60 días de preaviso correspondientes. A partir de septiembre irán avisando a los pacientes de las aseguradoras que no hayan modificado sus tarifas acerca de que el año que viene no serán atendidos por esa póliza, sino que lo harán al precio que ellos estipulen, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo.

“Después de mi consulta que el paciente vaya como asegurado a la compañía y reclame el reembolso de los gastos. Si se niega a hacerlo porque sólo tiene contratado 16 euros de los 40 que vale la consulta debe ponerlo en la letra pequeña del seguro, sino es que está engañando al consumidor”, explica el doctor Guerrero.

Y añade que no tiene miedo de llevar a la quiebra a alguna de esas compañías que se niegue a negociar.

¿Por qué han llegado hasta este extremo?

El presidente de Unipromel ha admitido a ECD que ellos, por miedo, han sido los culpables de que actualmente sus condiciones laborales estén así. “Los médicos sabemos que los que trabajamos por aseguradoras es porque hemos aceptado siempre unos precios muy bajos, sino las aseguradoras no te quieren”.

El principal motivo que da Ignacio Guerrero es que en Sevilla no hay pacientes privados, es decir, van a la seguridad social o a la privada por las aseguradoras. “Si no trabajas para las compañías no comes, por eso se han aceptado siempre honorarios ridículos”. Las compañías de seguros les imponían los precios y ellos los aceptaban para tener trabajo.

Pero añade que esto ha cambiado y van a enfrentarse a ellos -compañías de seguros- porque además en la sanidad privada hay falta médicos, en cierta parte, debido a estas condiciones.

“Ahora va a ser el revés. Vamos a coger la sartén por el mango y establecer las tarifas nosotros. Y si tienes 8.000 pacientes asegurados sin un médico, el problema va a ser del seguro”, destaca Ignacio.

Beneficios 0 con las aseguradoras

La principal incongruencia que los médicos de la sanidad privada señalan son los precios a los que venden los seguros de salud. “No puedo entender cómo pueden vender seguros a 14,95 euros al mes diciendo que te van a atender maravillosamente”, puntualiza el presidente de Unipromel.

Este indica que los pacientes de las aseguradoras sí que les aportan un fondo de comercio, pero quitando los extras, los beneficios que ellos sacan sólo con las consultas son iguales a cero.

“Para yo sacar beneficio tengo que atender al paciente deprisa y corriendo y ver a 16 pacientes a la hora”, manifiesta. De hecho, "cuando los pacientes se enteran de lo que cobramos por su consulta se quedan estupefactos", añade.

Otro de los matices que pone sobre la mesa es que a pesar de las condiciones, su vocación y deontología les impide dejar de atender a los pacientes.

"En el resto de actividades, por ejemplo en un restaurante, si te pagan 8 euros por hacer una comida reduces la calidad de los alimentos y no elaboras tanto el plato, pero los médicos no podemos hacer eso", explica el doctor Guerrero.

¿El resto de colegios médicos seguirán los pasos de Sevilla?

Los médicos de la sanidad privada de la provincia de Sevilla son los que más ruido están haciendo, pero no son los únicos que están a favor de la renovación de los baremos de las aseguradoras.

Ignacio Guerrero asegura que "cuando en Sevilla ganemos la batalla, este movimiento se va a extender por toda España en un año o menos".

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) explican a ECD que durante los dos primeros meses del año, enero y febrero, consiguieron que las aseguradoras más importantes, Adeslas Caixa Salud, DKV, Mapfre, ASISA, MEDIFIACT, SANITAS y AEGON, se reunieran con ellos.

Durante estos encuentros se les pidió que se comprometieran a negociar algunas mejoras como los honorarios de las consultas, firmar por escrito ciertos contratos que hasta la fecha sólo son verbales...además, les solicitaron los números concretos con los que trabajan las compañías de seguros.

Hasta la fecha, "ninguna nos ha dado los datos concretos que pedíamos y lo que se hizo durante esos dos meses no se ha visto reflejado en ningún avance más ni se han producido más acercamientos", aclara el Vocal Autonómico de Medicina Privada del CACM, Juan José Silva.

Él explica que en Córdoba y Málaga ya ha habido alguna asamblea sobre este asunto, y desde el consejo se les está ofreciendo a los médicos asesoría jurídica, para aquel que la quiera. En otras provincias, como la presencia de la sanidad privada es tan escasa se están movilizando menos.

También, se están agrupando por especialidades para dirigir las propuestas de manera más específica a las aseguradoras.

Algunas provincias fuera de Andalucía, como Zaragoza, Alicante o Toledo, sí que se están empezando a movilizar, pero hasta el momento no han consolidado ninguna asamblea ni protesta.

"Nos solidarizamos al 100% con el Colegio de Médicos de Sevilla", declara María Cordón, Vocal de Médicos de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Madrid. Sin embargo, no apuestan por la línea tan drástica y agresiva que ha adoptado Sevilla sino que creen que "es necesario un diálogo con las compañías para poner sensatez y sentido común a esta situación", concluye la doctora.