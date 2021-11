Empresas españolas buscan a la desesperada informáticos, ingenieros y matemáticos

La transformación digital es la máxima prioridad estratégica de toda organización. Debido a la actual guerra por el talento tecnológico que se está produciendo en el mercado global de hoy en día, muchas organizaciones, desde el comienzo de la transformación digital, siguen teniendo dificultades para reclutar y retener con éxito informáticos, matemáticos e ingenieros de telecomunicaciones.

Además, se prevé una importante escasez de talento en la próxima década que reconfigurará significativamente el futuro del trabajo a nivel mundial. Según un informe de Microsoft e IDC, la falta de conocimientos tecnológicos sigue teniendo un gran peso en España, que afecta a los organismos gubernamentales, a los sistemas educativos, a la industria tecnológica y a los empresarios.

Durante un evento organizado por la universidad ID Digital School, el talent manager de Manpower Group, destacó que más del 60% de directivos de grandes empresas no son capaces de cubrir las peticiones para puestos laborales.

Un estudio de IDC para Microsoft señala que el 90% de las organizaciones españolas sufrirán reajustes en proyectos, retrasos en el lanzamiento de productos o servicios o pérdidas de ingresos por no contar con los conocimientos de tecnologías necesarios.

Este mismo informe ha detectado que el 46% de las empresas españolas tienen problemas para encontrar los perfiles digitales que necesitan y que casi la mitad de las organizaciones de nuestro país no cuenta con planes de captación y reciclaje de sus empleados en habilidades digitales.

Según los datos que maneja ETalentum, el 30% de los empleos que se ofertan tienen que ver con la transformación digital.

Los roles que más se repiten son los de desarrollador web, product owner y product manager, algunos en empresas tan prestigiosas como Amazon, Google o Microsoft.

Desde ETalentum explican que se buscan muchos desarrolladores ‘full-stack’ que son programadores capaces de abordar la arquitectura del sistema, pero también la interfaz con el usuario; también diseñadores UX, ingenieros de telecomunicaciones y expertos en gestión de datos.

Sin embargo, la empresa cree que hay y habrá suficientes profesionales para cubrir la demanda de las empresas españolas. Pero apuntan que los factores limitantes se pueden dar a la hora de atraer dicho talento a determinados puntos de la geografía.

Los puestos más difíciles de cubrir

Un project manager de la empresa de software Guidewire explica a Confidencial Digital que los puestos más difíciles de cubrir son los puestos senior: desarrollador senior, arquitecto y project manager.

“Al principio la gente no sabe muy bien hacia dónde orientar su carrera. Por un lado, puedes optar por puestos puramente de desarrollo de software, o por puestos de consultoría cara al cliente. Un recién titulado está más abierto a explorar nuevas tecnologías y sectores. A medida que vas teniendo más experiencia, no quieres cambiarte de tipo de tecnología o no quieres empezar de cero con un lenguaje de programación que no domines.”

Además, los procesos de selección pueden ser muy largos y requieren gran dedicación por parte del candidato. “Tiene que estudiar aspectos técnicos, hacer un estudio de la empresa y otro del sector. Algunas pruebas requieren varias horas de su tiempo y no todo el mundo está dispuesto a dedicar ese tiempo si ya tiene un trabajo estable”.

A ello hay que sumar los requisitos de idiomas y la rivalidad entre compañías por captar talento.

Una persona con un perfil técnico puede llegar a recibir varias ofertas al mes de recursos humanos de distintas empresas a través de LinkedIn. “Llega un punto en que ni abres los mensajes ni te lees la oferta”, explica el project manager de Guidewire.

Varias empresas de reclutamiento señalan que a la hora de encontrar empleo los jóvenes que tienen perfiles técnicos no cuentan con la experiencia solicitada. Aunque desde Etalentum apuntan que no es un inconveniente. “Alguien con el talento adecuado solamente necesita la oportunidad de ponerlo en práctica”.

Sin embargo, el problema para los que cuentan con la experiencia es la falta de formación continua en un sector que no para de transformarse.

¿Cómo captar talento?

En Guidewire se intenta apostar por planes de carrera dentro de la empresa. Se abren muchos programas de becas o recién titulados para ir formándolos internamente y que en un plazo de tres o cuatro años puedan cubrir vacantes de puestos seniors.

El teletrabajo ya se ofrece en todas las vacantes, de forma parcial o total, para ganar competitividad y aumentar el abanico geográfico de posibles candidatos.

Además, ofrecen cada vez más beneficios extras como pagar gastos de Internet y teléfono, aumentar los días de vacaciones, pagar cursos y certificaciones técnicas…

Hacen campañas en las universidades para intentar contratar a becarios que estén en los últimos años de carrera para que pasen unos meses trabajando en la empresa, la conozcan y luego se les pueda ofrecer un puesto definitivo una vez termine la carrera.

En cuanto a salarios hacen siempre un estudio de mercado en cada región para intentar estar en consonancia con los principales competidores. “Ahora un factor diferenciador importante puede ser el teletrabajo, a igualdad de sueldo la gente puede cambiarse si se le ofrece mayor flexibilidad”.

Más de un 30% abandona los estudios

Según los datos del Ministerio de Universidades, este año se han matriculado 9.759 alumnos en carreras relacionadas con la informática y cada vez son más los alumnos que se quedan fuera.

Según el informe ‘Empleabilidad y Talento Digital’ de la Fundación VASS, en los últimos 10 años las universidades españolas han dejado fuera a más de 20.000 alumnos, con unas notas de acceso que han ido creciendo hasta superar el 10 sobre 14.

Sin embargo, el problema principal que se presenta es una tasa de abandono que supera el 30% y casi alcanza el 40% en la mayor parte de universidades españolas.