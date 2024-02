El Gobierno culpa a la “mala suerte” de que Madrid no consiga la agencia antiblanqueo

La consejera de Economía de la Comunidad, Rocío Albert; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el ministro de Economía Carlos Cuerpo durante la presentación de la candidatura de Madrid para albergar la sede de AMLA. Imagen de archivo

En medio de la polémica desatada por las críticas y la reprobación propuesta desde el Ayuntamiento de Madrid al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quiso salir al paso para defender la labor del Ejecutivo central en apoyo a la candidatura de la capital española para albergar la Agencia Antiblanqueo (AMLA). Durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, el titular de la cartera de economía reafirmó el compromiso del Gobierno en trabajar duro para traer a Madrid, tanto la presidencia del BEI, como la sede de la Agencia Antiblanqueo. "Nosotros trabajamos fuertemente para conseguir la presidencia del BEI y hemos trabajado fuertemente para conseguir la sede de la autoridad antiblanqueo europea. No ha habido suerte en el caso de Madrid", declaró Cuerpo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Asegura que trabajó "codo con codo" con el Ayuntamiento

En una conversación con El Confidencial Digital, el ministro Cuerpo aseguró que el Gobierno central ha trabajado "desde el principio hasta el final" en el marco del Consejo y del Parlamento Europeo, apoyando y empujando la candidatura de Madrid. Explicó que estaban "convencidos" de las "grandes posibilidades de ganar y de la fortaleza" de la misma.

Cuerpo subrayó que este trabajo se ha desarrollado "con lealtad institucional" y "codo con codo" con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Durante toda la semana ya había manifestado su sorpresa ante las críticas vertidas por el político del PP tras conocer el resultado de la votación y durante este momento que tuvo con ECD quiso dejar clara su postura . "Por nuestra parte, simplemente decir que vamos a mantener hacia delante, por supuesto, este modelo de colaboración institucional porque creemos que es la única manera de defender los intereses de Madrid y, por supuesto, de España", añadió el ministro.

Desde el Ayuntamiento se sienten penalizados por el Gobierno nacional

La disputa entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid por la no elección de la capital española como sede de la Agencia Antiblanqueo (AMLA) continúa escalando, con acusaciones de penalización por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida hacia las políticas del presidente Pedro Sánchez. En una conversación exclusiva con El Confidencial Digital, el alcalde Almeida insistió en obtener una respuesta pública del ministro Cuerpo sobre a quién votó en la elección de la sede de la AMLA, si a Frankfurt o a Madrid, subrayando la importancia de la transparencia en este asunto.

El alcalde Almeida durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, rodeado del resto de personalidades

Durante un desayuno organizado por el Nueva Economía Fórum, Almeida hizo públicas sus preocupaciones al afirmar: "Qué sería de Madrid si tuviéramos un Ejecutivo que no nos venda como hizo con la sede Antiblanqueo (AMLA). Si el embajador de España hubiese votado a Madrid, hubiésemos tenido otra oportunidad. Ganamos en Europa, pero no en nuestro país". El alcalde agregó que nunca imaginó que el Gobierno de España votaría en contra de los intereses nacionales y que Sánchez priorizó los intereses de algunos sobre los de miles de españoles.Además, no escatimó críticas hacia el mandatario nacional, afirmando que las decisiones tomadas por el presidente han perjudicado a Madrid y han ejercido un control sobre el ministro de economía, Carlos Cuerpo. Almeida expresó que no puede hacer comentarios negativos sobre Cuerpo debido a su lealtad a Sánchez.