Mobile World Congress. El éxito del MWC 2024: aunar todas las tecnologías de la información y la digitalización

Mobile World Congress de Barcelona (Foto: David Zorrakino / Europa Press).

Tratar temas de actualidad como la Inteligencia Artificial -junto con el resto de tecnologías de digitalización-, atraer a miles de empresas tecnológicas y más de 100.000 personas para lidiar de forma coherente sobre los beneficios de las TIC digitales integradas y convergentes para la economía, la empresa y la sociedad, son algunos de los motivos del éxito del Mobile World Congress 2024 celebrado en Barcelona.

Más de 101.000 personas asistieron al MWC2024. No es fácil hacer balance de un encuentro de estas características, con más de 2.000 empresas tecnológicas presentes y miles de ejecutivos visitando stands o asistiendo a conferencias.

A excepción de Apple

Si cupiera hablar de éxitos, uno sería el número de empresas participantes y el de personas asistentes, en ambos casos muy elevado. También, la presencia de prácticamente todas las empresas relevantes de todos los segmentos que componen el sector tecnológico digital. Han estado en Barcelona todas las BigTech, con una excepción, Apple. Microsoft, Amazon, Meta, Google, sí que han estado presentes. También sus exitosas filiales de cloud Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud) y las de Inteligencia Artificial.

Para que un evento de estas características tenga éxito, a lo ya dicho añadiríamos que es necesario acudan los principales jugadores del mercado que representa el congreso.

La presencia de todas -menos una- las firmas tecnológicas BigTech americanas ha garantizado ese éxito. No es una obviedad. La decadencia de otras ferias (SIMO, por ejemplo) comenzó con la ausencia de jugadores esenciales del sector tecnológico. Estas empresas ejercen un “efecto imán”: atraen a las empresas de los ecosistemas que, como satélites, dan vueltas alrededor de ellas, “reinas del mambo tecnológico digital”. De no haber estado presentes Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta y otras grandes marcas tecnológicas, el MWC no habría atraído a tantos expositores y no habría sido un éxito.

El trío Nokia-Ericsson-Alcatel

Lo dicho, no desmerece a la entidad organizadora, la GSMA, patronal de las compañías de telecomunicaciones. Telefónica, Orange, Vodafone, T-Mobile y muchas más operadoras, han estado presentes. Docenas de operadoras y de empresas proveedoras, empezando por las de redes, networking, software, hardware y dispositivos: Nokia, Cisco, Avaya, Ericsson, Alcatel-Lucent, etc.

El trío formado por Nokia, Ericsson y Alcatel-Lucent es muy importante porque, debido al veto de Estados Unidos a Huawei en el uso de redes de la compañía de telecomunicaciones china por parte de operadores occidentales, esas tres empresas juntas han sido elegidas para sustituir a Huawei y cumplir con el veto estadounidense, que inició Trump y lo continuó Biden.

Muchas empresas chinas

La presencia de empresas tecnológicas chinas en el MWC2024 ha sido fuerte, comparada con otras ediciones: Huawei, Hutchison Telecommunications (Hong Kong), ZTE, China Mobile, Lenovo -que ha elegido a la plataforma de Inteligencia Artificial “Ernie large-language model (LLM)” de su compatriota Baidu-; HONOR, Xiaomi, OPPO Mobile Telecommunications; VIVO Communications Technology y muchas otras.

No ha habido grandes nombres, líderes tecnológicos famosos, a excepción de Michael Dell, fundador de la empresa de computación que lleva su apellido, Dell Technologies. Satya Nadella, CEO de Microsoft, intervino mediante breve video a instancias del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la sesión inaugural del evento.

En Davos

El Foro de Davos del World Economic Forum (WEF) del pasado mes de enero contó con la presencia de más de sesenta jefes de estado y los presidentes y CEO de los bancos, firmas tecnológicas, fondos de inversión y otras compañías industriales y de consumo más relevantes del mundo. Y, aunque el WEF no es solamente un foro tecnológico, la realidad es que la tecnología, la Cuarta Revolución Industrial (concepto acuñado por su fundador Klaus Schwab) y las tecnologías de la Digitalización, son las temáticas centrales del Foro. Y, por consiguiente, los CEO de las compañías tecnológicas más importantes del mundo están presentes en Davos.

De nuevo, no es desmerecer al MWC. Son eventos de naturaleza distinta. Como dice Bloomberg, en Davos se da cita “la élite mundial”. No son más de 3.000 personas. En el MWC de Barcelona ha habido más de 100.000 asistentes. Y es una oportunidad para “hacer networking”, conocer personas, estrechar lazos y, quizá, hacer negocios. Aunque esto no lo sabremos hasta que se firmen los acuerdos, si los hubiere. Compañías como Intel (microprocesadores) y Dell (computación) fueron casi de la mano al MWC2024, para presentar los nuevos modelos de ordenadores con chips, que ya incorporan Inteligencia Artificial.

Temáticas tecnológicas de actualidad

Las temáticas tratadas también son muy importantes para el éxito de un evento como el MWC. Y la Inteligencia Artificial es el tema estrella en medios de comunicación, foros, congresos, libros, etc.

En Davos estuvo presente uno de los fundadores de la Inteligencia Artificial General moderna (de los años noventa del siglo pasado en adelante), Mustafa Suleyman. Éste y Demis Hassabis, fundaron DeepMind, empresa dedicada al desarrollo de la Inteligencia Artificial General y, también la Generativa. Demis Hassabis ha estado presente en el MWC y, aunque no es tan conocido como Suleyman, aportó una visión técnica profunda y al mismo tiempo humanista de la Inteligencia Artificial. Una formidable aportación al MWC2024.

Todas las tecnologías

Por último, uno de los motivos del éxito del MWC 2024 en Barcelona ha sido la capacidad de aunar todas las tecnologías de la información y la digitalización. GSMA, por ser telecomunicaciones, aporta conectividad, redes, Edge, Internet de las Cosas (IoT), 5G y 6G. Evidentemente, los fabricantes de teléfonos móviles inteligentes, también. Pero la conectividad es la base de todo.

Encima de ella y en torno a ella, en el MWC convergen Ciberseguridad (Fortinet, Palo Alto Networks, Telefónica Tech, Symantec, McAfee, CheckPoint, etc.); Cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud y todas las compañías de software de gestión empresarial que, en su gran mayoría, proveen sus servicios de ERP, CRM, SCM y BI en cloud: IBM, HPE, SAP, SAS, BMC, Salesforce, etc.), Almacenamiento (EMC y Netapp), BigData, Web3 (Meta), Blockchain, Ecommerce, Omnicanalidad, etc.

El mérito del MWC es atraer a las empresas y personas (directivos, ejecutivos, etc.) que representan todos los segmentos tecnológicos y la transformación digital, de una forma coherente, integrada e intelectualmente sensata. Y no es una torre de babel, porque todos se entienden, en idioma y en lenguaje tecnológico.