El nuevo reglamento de Ayuso pone en alerta a los taxistas: temen que Uber y Cabify compren masivamente sus licencias

La Comunidad de Madrid pretende aprobar, en el primer trimestre del año, una nueva normativa que regule el sector del taxi. Entre las modificaciones que quieren introducir la presidenta, Isabel Díaz-Ayuso, y su consejero de Transportes, David Pérez, destaca la ampliación de 3 a 50 del número de licencias que puede poseer una persona, ya sea física o jurídica.

Además, el articulado prevé eliminar la obligación que tienen todos los taxis de librar un día entre semana -de ahí que lleven pegada una letra en sus coches-, y establece una completa libertad horaria para que los taxistas trabajen cuando lo deseen. En contra de la norma se han posicionado la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPT) y Élite Taxi Madrid, asociaciones que han convocado para este jueves 12 de enero una manifestación de 12:00 a 14:00 en la madrileña calle de Orense.

Tanto el cambio de legislación como la manifestación llegan en un contexto de consternación entre los taxistas después de que el abogado general de la Unión Europea se opusiera a la ratio de un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) por cada 30 taxis.

Las licencias

Jesús Fernández, taxista y vicepresidente de la Federación del Taxi de Madrid, ha afirmado a Confidencial Digital que el reglamento “es muy dañino para la estructura del sector porque no transmite las cuestiones que el colectivo plantea y pide. El nuevo impulso reglamentario va a uberizar el taxi al permitir la notable diferencia de que una persona, física o jurídica, pueda pasar de tener 3 a tener 50 licencias, y condensar así el sector en muchas menos manos”.

Desde la Federación aseguran que esta situación solo beneficia a grandes compañías y a una minoría de taxistas. “El 80% de los titulares lo son de una sola licencia o dos, de los cuales aproximadamente el 10% tienen trabajador contratado, es decir, aproximadamente el 70% son trabajadores autónomos que conducen su taxi”, indican.

Igualmente, Jota Valero, presidente de Élite Taxi Madrid, ha explicado a ECD que la nueva normativa “es muy lesiva” porque “va a conseguir una liberalización total del sector”. “Ningún taxista puede permitirse llegar a tener 50 licencias. Al final aquí van a entrar grandes plataformas, como Uber o Cabify, y con diferentes personas jurídicas. Si montan 100 microempresas distintas van a poder comprar licencias masivamente”, ha incidido.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con Cabify y la compañía ha manifestado que “el grupo no tiene ninguna licencia de taxi en propiedad” y que “a esta plataforma se conectan empresas de VTC y taxistas que colaboran para satisfacer las necesidades de desplazamiento de los usuarios”. “Actualmente hay más de 2.000 taxis colaborando con la app de Cabify en España, que se conectan a la plataforma a diario para realizar viajes”, han añadido.

Por su parte, Uber ha comunicado a ECD que "hoy en día no tenemos licencias propias, ni para VTC ni de taxi, y no es nuestra intención adquirirlas. Trabajamos con flotas o con autónomos que las poseen. El modelo de negocio de Uber en España no pasa por comprar licencias de taxis”.

Sin limitación horaria

La Comunidad de Madrid anunció a finales de año que el nuevo texto contempla la posibilidad de que los taxistas “tengan libertad horaria y trabajen todos los días y las horas que quieran”. Además, desde la Administración que preside Díaz Ayuso sostienen que el reglamento permitirá ingresar “hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos”.

Sobre ello, el vicepresidente de FPT subraya que “la medida no genera más libertad, todo lo contrario. Según los informes oficiales de la empresa Vectio el índice de ocupación del taxi los lunes es del 15%, por lo que si aumentan las horas de trabajo se va a rebajar la demanda. No tiene sentido tener a 15.000 taxis funcionando, y más cuándo solo hay 3.000 puestos en paradas. Si ahora con 16 horas al día se gana x, con 24 no se va a ganar 2x”.

Acerca de la supresión del día de descanso entre semana Fernández ha aclarado a Confidencial Digital que actualmente “el 20% de los taxis no prestan servicio de lunes a viernes con la obligación de parar 24 horas seguidas. Los fines de semanas trabaja el 50% de la flota, pero a partir de las 20:00 quien quiera puede salir a reforzar, ya que la demanda sube. Si ahora no se limita el horario los taxistas van a tener que prestar servicio más días y más horas, lo que supone una clara precarización del colectivo”.

Precios cerrados

La normativa que pretende aprobar la Comunidad de Madrid también va a contemplar que ningún Ayuntamiento pueda “impedir la aplicación de descuentos en servicios previamente contratados a precio cerrado”. El presidente de Élite Taxi manifiesta que “con esto buscan poner fin a la tarifa regulada”.

“Nuestras tarifas las ponen las normas, y queremos que se cumplan. Si las aplicaciones marcan precios cerrados según sus logaritmos, y se llevan un 15% por la gestión, más un 15% de descuento que pueden aplicar, una carrera de 10 euros se queda en algo más de 5. Con ello van a conseguir que trabajemos casiy no se cubran los costes”, ha añadido Valero.