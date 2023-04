La venta de lana española a China está paralizada por los focos de viruela ovina de Castilla La Mancha y Andalucía.

Hasta que comenzó la pandemia, España era el segundo mayor exportador de lana en Europa, después de Reino Unido y seguido por Rumanía y Francia. Concretamente era el principal exportador europeo de lana fina.

Esto en datos se traduce en un 25% de las exportaciones europeas y un 1,70% de las exportaciones a nivel mundial, teniendo en cuenta que los principales exportadores que capitalizan algo más de la mitad del total mundial son Australia, China y Nueva Zelanda, según el estudio “Puesta en valor de lanas y pieles de producción nacional” publicado en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A partir de la pandemia, la cantidad de lana que se producía en España no disminuyó, pero el exportar dicho material a otros países comenzó a complicarse, concretamente a China, coincidiendo con que era y es el principal importador mundial.

De hecho, Adrián Sánchez, lanero de Lanas Extremadura, asegura a Confidencial Digital que el 90% de la lana que se generaba en España se exportaba a China porque era y es donde se concentra la mayor parte de la industria textil del mundo.

De media, España produce anualmente alrededor de 31.000 toneladas de lana en bruto, es decir, recogida directamente de la esquila y antes de pasar por los procesos de limpieza requeridos para trabajar con ella.

En función del tamaño, grosor y color de la lana según el tipo de oveja de cada zona, en torno un 19% de esta lana es fina, un 58% entrefina, un 21% basta y sólo casi un 1% negra, según el estudio.

Dependiendo de la zona de España, hay una u otra raza dominante y por ende un tipo de lana distinta. En Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha, zonas donde más cabezas de ganado ovino hay en España, junto con Aragón, predomina la raza merina cuya lana se caracteriza por ser fina.

Mientras que en Aragón es dominante la raza aragonesa cuya lana sigue siendo fina, pero un poco más gruesa que las merinas. Este es el motivo por el que España es el mayor exportador de lana fina de Europa.

La viruela ovina: una enfermedad erradicada en España desde hace años

Cuando el problema de las restricciones en China se soluciona, en España empiezan a detectarse algunos casos de viruela ovina, concretamente entre julio y septiembre del año pasado.

Al principio, según apunta Antonio Punzano, responsable de ovino-caprino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), los veterinarios descartaron la opción de la viruela debido a que esta enfermedad ya estaba erradicada en España desde hace años.

Sin embargo, tras realizar los análisis correspondientes a estos animales, se dieron cuenta de que en algunos rebaños de la provincia de Ciudad Real había focos de contagio de esta enfermedad.

El también pastor de ovino en la Sierra de Jaén, Antonio Punzano, explica a Confidencial Digital el origen de estos contagios. “La viruela entró en España por una zona de Granada a través de unas cabezas que procedían de los países árabes, concretamente de un cebadero que hay en Marruecos. De ahí salieron unos corderos infectados a Castilla La Mancha”.

A partir de ese incidente, China vetó a España. Y hasta la fecha, con la campaña de esquila de este año recién empezada, China sigue sin comprar lana procedente de este país.

Actualmente, los focos de viruela están muy bien controlados y localizados en localidades concretas de Castilla La Mancha y Andalucía.

De hecho, las provincias donde están teniendo lugar estos focos de contagio están cerradas, es decir, no pueden sacar ni mover ganado de la provincia, y cuando se detecta que alguna oveja tiene la enfermedad se sacrifica al rebaño entero.

A pesar de que tanto Antonio como Adrián aseguran que estos focos están muy controlados, la Organización Mundial de la Salud establece que hasta que no pasen seis meses tras el último caso de viruela y se revise el estado de todo el país no se puede decir que la enfermedad está nuevamente erradicada.

La viruela ovina se contagia a través de la lana o por el estiércoles, por eso el miedo de China al no querer comprar producto español.

“Luego el tema político es otro asunto. Cuando ya se dé por erradicada la enfermedad, a nivel político tienen que volver a pedir permiso a China para poder volver a venderles lana. Y China tiene que permitirlo…”, cuenta el lanero.

Los ganaderos no saben qué hacer con la lana

La temporada de esquila comienza con la primavera, entre finales de marzo y principios de abril, es decir, a día de hoy estamos en plena campaña.

La esquila consiste en dejar a las ovejas sin lana de cara al verano para evitar que cojan enfermedades debido al calor y a la suciedad de la misma.

Una vez esquiladas, los ganaderos venden la lana a los laneros. Sin embargo, desde el Covid-19 y más aún desde el año pasado, los pastores están desesperados porque no saben qué hacer con los kilos y kilos de este material.

“En 2019 yo pagué el kilo de lana a 2,70 euros, y el año pasado ya estaba a 80 céntimos. Este año, en caso de que se ponga un precio especulativo, rondará en torno a los 30-40 céntimos el kilo”, explica Adrián.

Este mismo lanero cuenta a ECD que él este año tan sólo va a recoger la lana, pero no va a pagar nada por ella, porque no le va a poder dar salida y simplemente la va a almacenar en una nave.

“Yo a los ganaderos se lo digo, que si pueden guardarla en sus establos, mejor. Porque no les pago nada, y encima a mi me supone un coste ir a por ella”, añade.

Por su parte, los ganaderos de ovino explican que además de que no son capaces de deshacerse de la lana, “ni aunque la regalemos”, el precio de la esquila ha subido.

“Hace unos años yo pagaba -a la compañía de esquiladores- por oveja esquilada un euro, pero ahora pago 1,20 euros”, destaca el pastor jienense. Y además añade que antes algunos ganaderos con lo que sacaban de vender la lana cubrían los gastos de la esquila o al menos una parte, pero “ahora ya ni eso”.

Las medidas medioambientales han acabado con el sector

Para poder utilizar la lana en la industria textil esta tiene que pasar por múltiples procesos de limpieza y tratamiento del producto.

Aunque para su exportación no es necesario limpiarla, porque puede venderse en bruto, uno de los procesos más costosos y engorrosos es el de lavado y peinado.

El lanero explica a ECD que actualmente en España ya no se hace este proceso porque al depurar el agua con la que previamente se ha lavado la lana, además de que el coste es muy alto, se generan daños medioambientales que actualmente están prohibidos en España.

Él ahora envía su lana a Portugal y Uruguay porque son países que hasta la fecha no tienen estas medidas de protección medioambiental, lo que conlleva un gasto extra. Y si además no tienen asegurado un comprador, no pueden permitirse este gasto.

El otro punto que ha acabado con la industria del lavado y peinado de lana en Europa, junto con la depuración del agua, es que China realiza este proceso por unos precios muy bajos por lo que es imposible competir con el gigante asiático.

La pandemia y la posterior viruela ovina ha generado un malestar entre los ganaderos y los laneros ya que los primeros no saben qué hacer con la lana de la esquila, e incluso algunos, los menos, recriminan que los laneros se están aprovechando de la situación. Y los segundos no compran ni recogen esta lana porque no tienen compradores por el momento, ni por tanto beneficios.

Tanto los laneros como los ganaderos están bastante preocupados y desesperados por este tema porque no son capaces de dar salida a este material y tampoco ven ninguna alternativa posible.