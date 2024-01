Los ministros ‘de guardia’ en las vacaciones de Navidad

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez reunió al Consejo de Ministros el miércoles 27 de diciembre, y no volverá a citar a los miembros del Gobierno hasta el 9 de enero. El viernes 29 anunció el nombramiento de Carlos Cuerpo como sustituto de Nadia Calviño en el Ministerio de Economía, y se marchó de vacaciones hasta la Pascua Militar del 6 de enero.

Los ministros también se han tomado vacaciones, pero no todos. Desde el sábado 30, la mayoría no tiene actos oficiales, al menos según la agenda que publica la web de La Moncloa. Ernest Urtasun (Cultura) concedió una entrevista el día de Nochevieja , y no hubo agenda ni el sábado 30, ni el lunes 1, Año Nuevo.

Esta semana, entre el martes 2 , miércoles 3 y jueves 4 , han incluido actos en esa agenda ocho de los 22 ministros: Yolanda Díaz (Trabajo), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Diana Morant (Ciencia), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales)… Especialmente activos, con actuaciones en varios días, han estado algunos de los nuevos ministros, como son Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Elma Saiz (Inclusión) y Sira Rego (Juventud).