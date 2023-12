Los policías ‘pasan’ de combatir la amnistía

Dos policías frente a una barricada de los manifestantes concentrados en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, a 7 de noviembre de 2023, en Madrid.

La Ley de Amnistía presentada por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados enfadó a todos los sindicatos policiales. Las asociaciones exigían, además, que no afectara a sus compañeros encausados por las cargas del 1 de octubre de 2017 cuando impidieron la celebración del referéndum ilegal convocado por el expresident, Carles Puigdemont.

Todas las organizaciones consideraban inocentes a los policías con juicios pendientes de resolverse y aseguraban que “saldrían absueltos” sin necesidad de una medida que califican de “injusta”. Además, la propuesta inicial de Sumar, excluía a aquellos agentes que hubiesen tenido actitudes de “enseñamiento” con los ciudadanos, a la vez que incluía un olvido de los delitos para los CDR que causaron disturbios en 2021, cuando se publicó la sentencia condenatoria del tribunal Supremo para todos los líderes independentistas responsables de aquella consulta.

La norma acordada entre PSOE, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, beneficia a todos los encausados desde 2012 hasta la actualidad, y excluye a los policías que hayan causado lesiones físicas graves —como la pérdida de un ojo—.

En principio, los sindicatos de policía amenazaron con movilizaciones contra la amnistía, pero aseguraron que esperarían a que la ley se concretase. Semanas después, una vez los socialistas difundieron la ley y la presentaron como proposición en la Cámara Baja y constataron su rechazo al texto, se abrió el debate en el seno de la dirección de las asociaciones para decidir si organizaban o no manifestaciones contra la ley.

Tras más de un mes desde que se conociera la norma, las organizaciones sindicales no han optado por una postura, pero afirman, según ha podido escuchar El Chivato, que, de momento, no van a planear ninguna marcha. Sí está sobre la mesa unirse a las que organice la sociedad civil y otras plataformas no policiales, pero no tienen en mente organizar una manifestación como sí lo hicieron contra la reforma de la conocida como ley mordaza.